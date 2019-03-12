Россия передаст в аренду Индии вторую атомную подводную лодку

ЦАМТО, 11 марта. Представители Индии и России подписали межправсоглашение общей стоимостью 3 млрд. долл. (около 210 млрд. рупий), предусматривающее передачу индийскому флоту в долгосрочную аренду еще одной многоцелевой АПЛ проекта 971 "Щука-Б" ("Акула" по классификации НАТО).

По информации индийских СМИ, соглашение предполагает передачу подлодки с 2025 года сроком на 10 лет. По данным источников Jane's Defence Weekly, стороны подписали соглашение в Нью-Дели 7 марта после многолетних переговоров о цене и других деталях продажи.В ВМС и Минобороны Индии отказались официально прокомментировать сообщения, но источники издания сообщают, что недостроенная АПЛ, строительство которой было прекращено в начале 1990-х гг. после распада Советского Союза, будет достроена на АО "ПО "Севмаш" в Северодвинске. Завершение строительства подлодки должно быть "в значительной степени профинансировано" Индией, причем АПЛ будет "адаптирована" в соответствии с требованиями ВМС Индии и оснащена специально разработанными средствами связи и обнаружения. В данных работах также будет участвовать "ограниченное число" инженеров ВМС Индии и Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO).

Участие в проекте позволит Индии получить опыт и технические компетенции для самостоятельного проектирования и постройки 6 АПЛ для ВМС страны в рамках программы стоимостью 600 млрд. рупий (8,56 млрд. долл.), одобренной МО Индии в начале 2015 года.

Как и принятая на вооружение "Чакра", новые АПЛ, предположительно, будут оснащены торпедами и противокорабельными крылатыми ракетами 3М-54Э1 с дальностью пуска 300 км.

В соответствии с соглашением, Россия должна поставить подлодку к 2025 году: через три года после завершения 10-летней аренды АПЛ "Чакра" (заканчивается в 2022 году).

Между тем, Индия также ведет переговоры о продлении срока аренды АПЛ "Чакра" еще на пять лет до момента завершения испытаний и принятия на вооружение второй подлодки. Не исключено, что в течение короткого периода времени АПЛ будут применяться совместно.

Источники в ВМС Индии сообщили, что вторая АПЛ также будет базироваться на базе "Варша" в Вишакхапатнаме (на восточном побережье Индии).

Помимо Индии, атомные подлодки имеются на вооружении ВМС только пяти стран мира: Китая, Франции, России, Великобритании и США. Международные договора запрещают продажу АПЛ, но их аренда разрешена при условии, что подлодки не оснащены ракетами с дальностью пуска свыше 300 км.

Подписанное Индией и Россией соглашение об аренде АПЛ является третьим с 1988 года. Советская подводная лодка K-43 проекта 670 "Скат" (по классификации НАТО "Чарли-1") эксплуатировалась в Индии по договору аренды в течение трех лет, с января 1988 года по март 1991 года, около года проведя в автономных плаваниях. ВМС Индии планировали аналогичным образом арендовать еще шесть АПЛ, но распад Советского Союза исключил такую возможность.

Переданная в январе 2012 года в лизинг Индии сроком на 10 лет АПЛ проекта 971 К-152 "Нерпа" ("Чакра-2") была достроена на АО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) при финансовой поддержке Индии. Субмарина вошла в боевой состав ВМС Индии 4 апреля 2012 года. Стоимость данного контракта составила 920 млн. долл.