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12.03.2019
Военно-промышленный курьер

Россия может потерять лидирующее место среди стран-экспортеров вооружений

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Источник изображения: vpk-news.ru

Основными экспортерами вооружений в мире в период с 2014 по 2018 год стали Соединенные Штаты и Россия, об этом говорится докладе Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что за данный период пять крупнейших экспортеров оружия в мире - США, РФ, Франция, Германия и Китай - в совокупности обеспечили 75% объема мирового экспорта вооружений.

При этом, как говорится в документе, с 2014 по 2018 год общий экспорт из России снизился на 17% по сравнения с 2009 - 2013 годами. В то же время экспорт оружия США вырос на 29% по сравнению с 2009 - 2013 годами.

Регнум напоминает, ранее сообщалось, что к 2020 году Франция может отодвинуть Российскую Федерацию со второго на третье место по экспорту вооружений. Так, по прогнозам экспертов, объем экспорта оружия из РФ в следующем году может составить $6,85 млрд, в то время как Франция поставит за рубеж вооружений на сумму $6,96 млрд.

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