Асад: Война против Сирии приобретает новую форму

Война против Сирии приобретает новую форму, основой которой стала блокада и экономическая война. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с помощником министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодуном.

По его словам, инструменты международной политики сегодня изменились: в отношении разногласий, которые ранее разрешались путем диалога, теперь применяются иные методы - бойкоты, отзывы послов, экономические блокады и терроризм.

Война против терроризма в Сирии - это часть широкомасштабной войны на международной арене; терроризм невозможно ограничить каким-либо конкретным географическим регионом, дальние расстояния не препятствуют распространению радикальных идей, отметил Асад.

Со своей стороны, Чэнь Сяодун подтвердил, что Китай рассматривает отношения с Сирией в долгосрочной стратегической перспективе. Подчеркнув, что благодаря стойкости сирийского руководства и народа ситуация в стране улучшилась, он выразил готовность Пекина и впредь выступать на стороне Сирии и оказывать всяческую поддержку для укрепления ее стойкости.