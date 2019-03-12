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12.03.2019
Военно-промышленный курьер

Асад: Война против Сирии приобретает новую форму

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Источник изображения: vpk-news.ru

Война против Сирии приобретает новую форму, основой которой стала блокада и экономическая война. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с помощником министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодуном.

По его словам, инструменты международной политики сегодня изменились: в отношении разногласий, которые ранее разрешались путем диалога, теперь применяются иные методы - бойкоты, отзывы послов, экономические блокады и терроризм. 

Война против терроризма в Сирии - это часть широкомасштабной войны на международной арене; терроризм невозможно ограничить каким-либо конкретным географическим регионом, дальние расстояния не препятствуют распространению радикальных идей, отметил Асад.

Со своей стороны, Чэнь Сяодун подтвердил, что Китай рассматривает отношения с Сирией в долгосрочной стратегической перспективе. Подчеркнув, что благодаря стойкости сирийского руководства и народа ситуация в стране улучшилась, он выразил готовность Пекина и впредь выступать на стороне Сирии и оказывать всяческую поддержку для укрепления ее стойкости.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Сирия
Персоны
Башар Асад
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