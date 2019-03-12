В КЧР прошли ночные учения горных стрелков

На полигоне Кобу-Баши в горах Карачаево-Черкесии прошли ночные учения военнослужащих горной бригады 49-й армии Южного военного округа. В маневрах, максимально приближенных к боевым, участвовали 800 горных стрелков и ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

План учений был разработан на основе опыта боев в Сирии и контртеррористической операции на Северном Кавказе. В частности, он предусматривал, что крупные отряды боевиков ночью, когда сложно вести визуальное и оптическое наблюдение, нападут в горах на отдельные воинские подразделения.

Однако военнослужащие с помощью новейших сред разведки, в том числе "Интриган", вскрыли места сосредоточения условного противника, по которым были нанесены артиллерийские удары. Разгром группировок довершили вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, которые оборудованы приборами для действий в ночное время.

"Военнослужащие горной бригады 49-й общевойсковой армии успешно выполнили задачи по ведению маневренной обороны и отражению атаки на горные объекты", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Кстати

Ранее в горах Карачаево-Черкесии военнослужащие ССО провели учения по десантированию с ударных вертолетов Ми-35М и ликвидации диверсионной группы. Для обнаружения боевиков впервые применялся оптико-электронный комплекс разведки "Интриган", который оснащен тепловизором, оптикой последнего поколения и лазерным дальномером. Дальность действия модуля разведки - 12 километров.

Николай Грищенко