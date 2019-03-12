Американцы разрабатывают "охотника на С-400"

Американский производитель оружия корпорация Northrop Grumman получила контракт на разработку перспективной противорадиолокационной ракеты на базе AGM-88 HARM. Новая боеголовка предназначена для поражения и уничтожения систем противовоздушной обороны противника и РЛС со сменой рабочих частот.

Источник изображения: Northrop Grumman

Стоимость контракта на разработку и производство противорадиолокационной ракеты большой дальности AGM-88G AARGM-ER составляет 322,5 млн долларов.

Договор включает в себя разработку, испытания и интеграцию нового твердотопливного ракетного двигателя для AARGM-ER. Ракета предназначена для использования на F/A-18E/F, EA-18G и F-35A/C – то есть проектные работы ведутся в интересах не только военно-воздушных сил, но и ВМС Соединенных Штатов. В заявлении министерства обороны США утверждается, что итоговый продукт должен быть получен в декабре 2023 года.

Характеристики ракеты включают в себя повышенные дальность обнаружения цели и ракурс обзора, усовершенствованный радиолокационный канал (миллиметрового диапазона). Также улучшена обработка сигнала, есть контроль зоны ракетного удара для предотвращения сопутствующего ущерба.

Особенностью ракеты является комбинированная система наведения, благодаря которой ракета способна поражать объекты противника в условиях РЭБ-противодействия, а также атаковать оперативно обнаруженные цели. В частности, благодаря активной головке самонаведения, возможно подавление систем ПВО с отключенным радаром или наведение на неизлучающие цели.

Новая ракета является оружием сетецентрической войны. Она способна получать тактическую информацию и анализировать воздействие в режиме реального времени. По сравнению с предыдущим поколением она должна иметь удвоенную дальность действия, что в перспективе составит не менее 60 морских миль.

Источник изображения: Northrop Grumman

Внешний облик перспективной боеголовки изменится по сравнению с предшественником, она будет иметь элементы "стелс"-конфигурации. Кроме того, её можно будет использовать во внутренних отсеках F-35 (на данный момент он может использовать предыдущее поколение AGM-88 только на внешней подвеске).

Эштон Картер, на тот момент - министр обороны США, назвал перспективную систему одним из средств усиления ударных возможностей ВМС при борьбе "с сильным противником". В последних учениях и публикуемых заявлениях обозначены 4 основных противника: Россия, Китай, КНДР и Иран.

Ранее отмечалось, что ракета AARGM-ER важна для действия в зонах, где "сильный противник применяет концепцию сдерживания путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения атакующих сил (A2/AD)".

В частности, одной из наиболее важных зон такого типа была определена Калининградская область, на территории которой одними из первых были развернуты комплексы С-400, а также фиксировалось развертывание береговых ракетных комплексов "Бастион".

Следовательно, AARGM-ER позиционируется одним из элементов ударной системы, который может справиться с прорывом многоуровневого устройства защиты, включая комплексы С-400. В западных СМИ новое вооружение назвали "охотником на С-400".