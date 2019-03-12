В Сибирь поступят легендарные комплексы ПВО "Бук-М3"

Партия новейших зенитных ракетных комплексов поступит на вооружение 41-й общевойсковой армии, дислоцированной в Сибири.

Дивизион "Буков" может сопровождать и обстреливать до 36 целей в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. Комплекс позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели, в том числе на сверхмалой высоте.

- Модернизированные омплексы повысят боевые возможности подразделений ПВО по прикрытию охраняемых объектов от средств воздушного нападения противника, - отметил командующий 41-й общевойсковой армии генерал-майор Яков Резанцев.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в настоящее время военнослужащие ракетной бригады осваивают новую технику в Оренбурге.

Справка "РГ"

Третье поколение легендарного ЗРК "Бук" относится к системообразующим средствам войсковой ПВО, взаимодействующим в тактическом плане с зенитно-ракетными системами малой и большой дальности. Модернизированный комплекс получил новые цифровой вычислительный комплекс, высокоскоростные системы обмена данными и телетепловизионную систему взамен телеоптических визиров. За счет вертикального старта комплекс "Бук-М3" стал всеракурсным, а его ракеты, помимо воздушных, могут поражать цели на воде и суше. ЗРК "Бук-М3" может открывать огонь через 20 секунд после остановки. Это значит, что он стреляет почти сходу.

Наталья Граф (Новосибирск)