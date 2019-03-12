Центральный военный округ подготовил более 600 военнослужащих для борьбы с паводком

Также для помощи населению при необходимости можно будет привлечь около 70 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) сформировал подрывные группы и эвакуационно-спасательные команды для помощи регионам Урала, Сибири и Поволжья во время паводка. Подготовлены более 600 военнослужащих, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"На территории Центрального военного округа созданы оперативные группы для проведения противопаводковых мероприятий. В соединениях и воинских частях, дислоцированных в Поволжье, на Урале и в Сибири, сформированы 27 подрывных групп и 12 эвакуационно-спасательных команд и понтонные подразделения. Более 600 военнослужащих и порядка 70 единиц техники готовы при необходимости прийти на помощь местному населению", - говорится в сообщении. В прошлом году было задействовано около 500 военных.

Подразделения будут выполнять задачи по защите мостов, гидротехнических сооружений и проведению аварийно-спасательных работ. "В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками. С личным составом проводятся тренировки в пунктах постоянной дислокации. Региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге координирует работу групп на местах", - добавили в военном округе.

В 2018 году инженеры Центрального военного округа подорвали более 160 тыс. кв. м льда на реках в регионах Урала, Сибири и Поволжья во время весеннего половодья.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. Кроме того, в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.