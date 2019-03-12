Zumwalt отправили в море для выполнения "первых миссий"

На днях новейший американский эсминец Zumwalt (DDG-1000) отправился в первую миссию по реальному морскому патрулированию. По крайней мере, именно так выход боевого "стелс"-эсминца описывают в командовании ВМС США. Zumwalt вышел из акватории военной базы в Сан-Диего и направился в сторону базы ВМС Канады Эскуаймолт. Эта военно-морская база располагается на тихоокеанском побережье Канады, в провинции Британская Колумбия (в южной части острова Ванкувер).

Источник изображения: Пресс-служба ВМС США

Во время патрулирования корабль, как сообщается, выполнит несколько "миссий". О каких конкретно "миссиях" идёт речь, в пресс-службе военно-морских сил США не сообщается.

Эсминец Zumwalt – одно из наиболее дорогостоящих детищ американского военного кораблестроения (без учёта авианосцев). Стоимость головного стелс-эсминца составила около 4,5 млрд долларов (по другим данным, приблизилась к 5-ти). При этом в США до сих пор не решили, для каких целей этот боевой корабль будет использоваться в составе флота.

Если изначально планировалось применять Zumwalt в качестве корабля для нанесения дальних ракетных ударов высокоточным оружием, то впоследствии было решено превратить этот эсминец в корабль поддержки береговых операций подразделениями морской пехоты. Другими словами, вооружение "Замволта" планируют применять против береговых объектов противника с целью обеспечения "безопасной" высадки американского десанта на побережье.

Эту концепцию сразу же раскритиковали военные эксперты в самих США, отмечая, что для выполнения таких операций вовсе не обязательно использовать боевой корабль стоимостью под пять миллиардов долларов. При этом напоминается, что содержание таких эсминцев в течение их "жизненных циклов" для военного бюджета США будет обходиться дороже закупок самих эсминцев.