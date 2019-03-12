Войти
12.03.2019
Военное обозрение

Zumwalt отправили в море для выполнения "первых миссий"

479
0
0

На днях новейший американский эсминец Zumwalt (DDG-1000) отправился в первую миссию по реальному морскому патрулированию. По крайней мере, именно так выход боевого "стелс"-эсминца описывают в командовании ВМС США. Zumwalt вышел из акватории военной базы в Сан-Диего и направился в сторону базы ВМС Канады Эскуаймолт. Эта военно-морская база располагается на тихоокеанском побережье Канады, в провинции Британская Колумбия (в южной части острова Ванкувер).

Источник изображения: Пресс-служба ВМС США

Во время патрулирования корабль, как сообщается, выполнит несколько "миссий". О каких конкретно "миссиях" идёт речь, в пресс-службе военно-морских сил США не сообщается.

Эсминец Zumwalt – одно из наиболее дорогостоящих детищ американского военного кораблестроения (без учёта авианосцев). Стоимость головного стелс-эсминца составила около 4,5 млрд долларов (по другим данным, приблизилась к 5-ти). При этом в США до сих пор не решили, для каких целей этот боевой корабль будет использоваться в составе флота.

Если изначально планировалось применять Zumwalt в качестве корабля для нанесения дальних ракетных ударов высокоточным оружием, то впоследствии было решено превратить этот эсминец в корабль поддержки береговых операций подразделениями морской пехоты. Другими словами, вооружение "Замволта" планируют применять против береговых объектов противника с целью обеспечения "безопасной" высадки американского десанта на побережье.

Эту концепцию сразу же раскритиковали военные эксперты в самих США, отмечая, что для выполнения таких операций вовсе не обязательно использовать боевой корабль стоимостью под пять миллиардов долларов. При этом напоминается, что содержание таких эсминцев в течение их "жизненных циклов" для военного бюджета США будет обходиться дороже закупок самих эсминцев.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Канада
Колумбия
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Проекты
Авианосец
Похожие новости
07.04.2017
Военные новости: авианосец "Джеральд Форд" и его товарищи по ВМС
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
11.07.2016
«Роллс-Ройс» поставит турбины МТ30 для итальянского корабля
12.03.2013
На угрозу Пхеньяна ответили
21.12.2011
Инновационные технологии в военном кораблестроении — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 16:11
  • 4
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 12.03 16:09
  • 9
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
  • 12.03 16:02
  • 17
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 12.03 16:00
  • 72
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 12.03 15:53
  • 3
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 12.03 15:49
  • 17
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 12.03 15:38
  • 3
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 12.03 15:24
  • 111
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 12.03 14:49
  • 34
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 12.03 14:45
  • 21
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 12.03 13:51
  • 2
За кулисами визита делегации компании Thales в Армению
  • 12.03 13:49
  • 1
Шойгу отчитался о перевооружении российской армии
  • 12.03 13:31
  • 3
Российское оружие стало в три раза надежнее
  • 12.03 13:30
  • 24
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"
  • 12.03 13:28
  • 4
США заказали "охотника" на С-400