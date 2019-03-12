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12.03.2019
РИА Новости

Новейшие зенитные ракетные комплексы Бук-М3 усилят 41-ю армию в Сибири

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Самоходная установка Бук-М3. Архивное фото
Самоходная установка Бук-М3. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны России /

НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Партия новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Бук-М3 поступит в текущем году в дислоцированную в регионах Сибири 41-ю общевойсковую армию, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Новейшие комплексы, которые поступят на вооружение в 41-ю общевойсковую армию, позволят повысить боевые возможности подразделений противовоздушной обороны по прикрытию охраняемых объектов от средств воздушного нападения противника", - приводятся в сообщении слова командующего 41-й армией генерал-майора Якова Резанцева.

В пресс-службе отметили, что военнослужащие ракетной бригады сейчас проходят обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны. Экипажи изучат тактико-технические характеристики и материальную базу комплекса.

ЗРК Бук-М3 позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке - шесть.

Отличительными особенностями новых зенитных ракетных комплексов в сравнении с предыдущими версиями являются увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет (шесть в транспортно-пусковых контейнерах - против четырех у ЗРК Бук-М2), улучшенный комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории пяти регионов России: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и республике Тыва.

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