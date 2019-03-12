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12.03.2019
Российская газета

На Камчатке беспилотники выследили "иностранный десант"

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БЛА «Орлан-10»
БЛА «Орлан-10».
Источник изображения: Минобороны РФ / Wikimedia

На Камчатке прошло летно-тактическое учение подразделения беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Условный противник не позволял управлять беспилотниками, применив средства радиоэлектронного подавления. Однако военнослужащие установили надежное соединение с "Орланами", использовав основные и запасные частоты.

Во время тренировки они "выследили" высаженный на морское побережье десант, разведывательные группы и технику "врага".

- Особое внимание уделялось отработке действий беспилотных аппаратов в интересах подразделений морской пехоты, - подчеркнул начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Кроме того, летательные аппараты применяли для поиска и слежения за надводными кораблями в акватории Авачинского залива.

К участию в учении привлекались курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова, проходящие практику в частях Войск и Сил на Северо-востоке России.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Проекты
БПЛА
Военные учения
ТОФ
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