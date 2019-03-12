На Камчатке беспилотники выследили "иностранный десант"
На Камчатке прошло летно-тактическое учение подразделения беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".
Условный противник не позволял управлять беспилотниками, применив средства радиоэлектронного подавления. Однако военнослужащие установили надежное соединение с "Орланами", использовав основные и запасные частоты.
Во время тренировки они "выследили" высаженный на морское побережье десант, разведывательные группы и технику "врага".
- Особое внимание уделялось отработке действий беспилотных аппаратов в интересах подразделений морской пехоты, - подчеркнул начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Кроме того, летательные аппараты применяли для поиска и слежения за надводными кораблями в акватории Авачинского залива.
К участию в учении привлекались курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова, проходящие практику в частях Войск и Сил на Северо-востоке России.
Юлия Гарднер
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