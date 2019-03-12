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12.03.2019
Российская газета

Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире

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Источник изображения: rg.ru

Россия и США остаются основными экспортерами в сфере мировой торговли вооружениями. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Согласно его данным, мировой объем продаж в 2014-2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%. В пятерку самых крупных поставщиков входят: США, Россия, Китай, Франция и Германия. На долю этих стран пришлось 75% от общего объема (на США и Россию - 57%).

По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир). Что же касается США, то они продавали оружие как минимум 98 странам (52% американских поставок приходятся на страны Ближнего Востока).

В докладе также отмечается, что основной рост поставок зафиксирован на Ближнем Востоке. Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак, пишет ТАСС.

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Алжир
Германия
Египет
Израиль
Индия
Ирак
Катар
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
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