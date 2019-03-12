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12.03.2019
Военное обозрение

SIPRI сообщил, какая страна рекордно нарастила процент импорта оружия из РФ

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Доля продаж российских вооружений на мировом рынке с 2009 года сократилась в среднем с 27 процентов до 21. Об этом говорят данные SIPRI (Стокгольмский международный институт исследования проблем мира). Эти данные обнародованы в специальном документе, касающемся вопросов мировой торговли оружием и военной техникой.

Источник изображения: Минобороны РФ

Отмечается, что Россия сохраняет за собой второе место по объёмам оружейных продаж, занимая эту позицию вслед за США (у США примерно 36% мирового рынка).

Отмечается, что в период с 2014 по 2018 годы объёмы реализации оружия в мире существенно выросли – почти на 8%.

К лидерам по экспорту вооружений помимо Соединённых Штатов и Российской Федерации, по данным SIPRI, относятся Китай, Франция и ФРГ.

Странами-лидерами по показателю импорта оружия и военной техники являются Саудовская Аравия, Египет, Индия. Если говорить о российских оружейных продажах в Индию, то их объёмы в 2014-2018 годах упали на 42 процента. При этом Россия смогла выйти на новые для себя рынки.

Наибольший рост объёмов продаж российского оружия в процентном отношении за последние годы пришёлся на Ирак. С 2014 года рост составил 780 процентов. При этом линейка импорта широкая: от стрелкового оружия до вертолётов. Ещё одна страна Ближнего Востока, существенным образом нарастившая объёмы оружейных приобретений у РФ, - это Египет. Рост составил около 150 процентов.

Отметили в SIPRI и страну, объёмы продаж российского оружия в которую рекордно упали за последнее время. Страной этой является Венесуэла. Темпы падения составили 96 процентов. Объяснение простое: Венесуэла, после процесса перевооружения, в последние годы фактически не закупала новых вооружений и военной техники.

Если говорить об общем охвате продаж оружия из России, то он составил 48 стран. Для сравнения: США реализуют своё вооружение в 98 стран мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Германия
Египет
Индия
Ирак
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
Компании
Минoбороны РФ
СИПРИ
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