В ВВО сформировали около 140 групп для борьбы с паводком

ХАБАРОВСК, 10 мар — РИА Новости. Около 140 противопаводковых групп сформированы в Восточном военном округе, в распоряжении которых более 300 единиц техники, в том числе авиация, и 11 тонн взрывчатки для ликвидации заторов льда на реках, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

"Всего для борьбы с паводками в округе сформировано около 140 групп, задействовано более 240 единиц автомобильной и более 30 инженерной техники, а также около 50 минометов. Для практического подрыва ледяных заторов заготовлено более 11 тонн взрывчатых веществ, более 3,5 тысячи минометных мин, около 60 авиационных бомб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также сформирован резерв, в который вошли еще около 10 противопаводковых групп, общей численностью более 140 человек, а также более 40 единиц автомобильной и инженерной техники. Всего при необходимости к операциям будут привлечены более 1,2 тысячи человек.

Уточняется, что к борьбе с паводками готовы приступить около 40 групп военнослужащих инженерных войск, более 10 минометных групп из артиллеристских соединений, планируется задействовать около 40 самолетов и вертолетов. Проводить мониторинг обстановки на реках будут экипажи вертолетов Ми-8, Ми-8АМТШ, Ми-24п, самолетов Су-24МР, Ил-38, Ан-26 и Ту-142М3. Уничтожать заторы - экипажи вертолетов Ми-24п, самолетов Су-25, Су-25СМ "Грач", Су-34 и Су-24М2.

Кроме того, для ликвидации последствий паводков сформированы 20 групп из военнослужащих войск РХБ защиты и около 70 сводных медицинских подразделений.