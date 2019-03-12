Войти
12.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американский беспилотник провел многочасовую разведку у границ России

416
0
-1
RQ-4B Global Hawk
БПЛА RQ-4B Global Hawk.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в воскресенье, 10 марта, совершил многочасовой разведывательный полет у границ России в регионе Балтики, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

Дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия около 9.35 мск.

Не менее шести с половиной часов беспилотник осуществлял полет вдоль границ Калининградской области и приблизительно четыре с половиной часа кружил у западных границ Псковской и Ленинградской областей, передает "Интерфакс".

США регулярно проводят воздушную разведку вблизи российских границ. Так, в пятницу, 8 марта, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

В четверг в Минобороны сообщали, что истребитель Су-27 из состава дежурных сил ВКС России по противовоздушной обороне перехватил над Балтикой самолет-разведчик ВВС США RC-135.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Продукция
Global Hawk
KC-135
Су-27
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.03.2019
Разведка Крыма: беспилотник США засекли у границ России
11.03.2019
Дальний беспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у западных границ РФ на фоне сообщений о размещении комплексов С-400
25.02.2019
Швеция возмущена: Су-27 перехватил самолет-разведчик
25.02.2019
Разведка в районе Читы: самолет ВВС США пролетел на Россией
26.06.2017
ВКС России 14 раз за неделю перехватывали зарубежные самолеты-разведчики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 16:06
  • 3
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 12.03 16:02
  • 17
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 12.03 16:00
  • 72
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 12.03 15:53
  • 3
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 12.03 15:49
  • 17
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 12.03 15:48
  • 8
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
  • 12.03 15:38
  • 3
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 12.03 15:24
  • 111
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 12.03 14:49
  • 34
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 12.03 14:45
  • 21
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 12.03 13:51
  • 2
За кулисами визита делегации компании Thales в Армению
  • 12.03 13:49
  • 1
Шойгу отчитался о перевооружении российской армии
  • 12.03 13:31
  • 3
Российское оружие стало в три раза надежнее
  • 12.03 13:30
  • 24
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"
  • 12.03 13:28
  • 4
США заказали "охотника" на С-400