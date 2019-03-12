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12.03.2019
Российская газета

В Приморье 10 штурмовиков Су-25 отработали сложные элементы

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Источник изображения: rg.ru

Летчики штурмового авиационного полка Восточного военного округа, базирующегося в Приморском крае, отрабатывают на штурмовиках Су-25 сложные элементы группового пилотажа, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Тактические учения проходят в составе группы. Так, пилоты отрабатывают взлет и посадку, маневрирование парами и в составе звеньев, совершенствуют элементы сложного и группового пилотажа с большими углами наклона, боевые развороты, нанесения ударов по наземным целями, уклонение от атаки истребителей условного противника. Сложные элементы летчики выполняют на высоте свыше двух тысяч метров.

По словам Воскресенского, в учении задействовано порядка 10 штурмовиков Су-25.


Анна Бондаренко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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