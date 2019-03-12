Истребители три раза за неделю поднимались на перехват у границ России
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Министерства обороны РФ
Истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват и сопровождение три раза, разведку у российских границ за неделю вели 17 иностранных летательных аппаратов. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", –– приводит данные ведомства газета "Красная звезда".
Кроме того, отмечается, что российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 190 летных смен на 60 аэродромах.
По данным Минобороны, иностранная разведактивность у границ России в последнее время заметно увеличилась.
7 марта российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтийским морем.
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