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12.03.2019
Известия.ru

Истребители три раза за неделю поднимались на перехват у границ России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват и сопровождение три раза, разведку у российских границ за неделю вели 17 иностранных летательных аппаратов. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", –– приводит данные ведомства газета "Красная звезда".

Кроме того, отмечается, что российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 190 летных смен на 60 аэродромах.

По данным Минобороны, иностранная разведактивность у границ России в последнее время заметно увеличилась.

7 марта российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтийским морем.

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Страны
Россия
США
Продукция
Су-27
Проекты
Военные учения
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