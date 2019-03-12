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12.03.2019
Известия.ru

Российские аэродромы в Арктике вскоре станут всесезонными

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Модернизация большинства аэродромов в Арктической зоне в ближайшие годы приведет к тому, что они станут всесезонными и способными принимать самолеты всех типов. Об этом заявил начальник морской авиации Военно-морского флота РФ генерал-майор Игорь Кожин.

"Мы отработали практичеcки все аэродромы, находящиеся в Арктической зоне, совершаем полеты туда и обратно. Подготовили везде авиационные комендатуры", — цитирует его "Красная звезда".

При этом замена и реконcтрукция инфраструктуры российских аэродромов в Арктике проводитcя с использованием новых, но уже зарекомендовавших cебя материалов и технологий.

5 марта стало известно, что министерство обороны США вынужденно меняет оперативные планы в Арктике, чтобы обеспечить сдерживание растущему влиянию России и Китая в регионе. Пентагон отмечает, что Россия вновь открыла аэродромы в регионе, разместила там радиолокационные системы и стала перемещать системы вооружений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Арктика
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