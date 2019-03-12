Названы возможные последствия применения ракет "Циркон" для НАТО

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" являются перспективной системой, эффективной защиты от которой в мире нет, рассказали телеканалу "Звезда" военные эксперты.

"Циркон" является очень перспективной системой, которая позволяет, фактически, в считанные секунды наносить удар по любому защищенному объекту — как по кораблям, так и на Земле", –– отметил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

По словам политолога Юрия Селиванова, в случае войны такими ракетами можно будет прервать коммуникацию между странами НАТО. Это будет возможно благодаря тому, что "Циркон" способен поражать авианосцы.

"Американцы за счет флота держат трансатлантический мост с Европой, и таким образом он будет парализован, если дойдет дело до войны", — отметил эксперт.

Кроме того, систем ПВО, способных противостоять "Цирконам" нет, так как ракеты буквально прошивают любые системы, уверен контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров.

2 марта немецкое издание Stern заявило, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" превзошли ожидания западных экспертов, так как им потребуется всего пять минут, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его.

Ракеты "Циркон" создаются для поражения как морских, так и наземных целей. Их скорость достигает 9 Махов, а дальность полета более 1 тыс. км. На вооружение они могут поступить в течение трех лет.

В феврале СМИ назвали объекты в США которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы для России со стороны Вашингтона.