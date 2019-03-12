Сборка первых южнокорейских самоходных гаубиц К9 для норвежской армии

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Сборка первых САУ К9 для норвежской армии

В продолжение темы

В середине февраля на предприятии Hanwha Techwin в Чанвон на юге Южной Кореи, в получасе езды к западу от Пусана началась сборка для СВ Норвегии первых двух САУ К9 Thunder с заводскими номерами NOR1901 и NOR1902. Возможно, будут одна САУ К9 и одна ТЗМ К10.

Cборка корпуса и башни производится параллельно. Сварка их деталей занимает 6 дней. На монтаж башни и ходовой части уходит еще 4 дня. Затем 10 дней на покраску, что в сумме дает 20 дней. Таким образом, на две первые машины надо 40 дней с готовностью к концу марта. Затем они должны пройти испытания в Южной Корее, которые занимают полгода. Только после этого машины отправятся в Норвегию. После установки всего дополнительного оборудования по национальным требованиям первые две САУ должны передать артиллерийскому батальону бригады "Север" в местный день ракетных войск и артиллерии - 4 декабря 2019 г. праздник Санта-Барбары, святой покровительницы пожарных, шахтеров и артиллеристов. Поставка основной партии начнется в 2020 году, а полной боеготовности артиллерийские системы данного типа должны достигнуть к середине 2021 года.

На первой серии фото сборка корпуса.

После сварки корпус надо перевезти в другой цех.

На фото ниже сварка башни перед установкой на корпус.

Судя по внешнему виду, на фото ниже корпус транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) К10

Здесь машины будут в течение шести месяцев проходить испытания.

Давайте вспомним основные вехи этого известного долгостроя.

Прежде всего, до настоящего времени в Норвегии формально реализуются сразу две программы аналогичной направленности. Первая из них "Проект 5439. Закупка самоходных артиллерийских установок" утверждена правительством в 2009 году для закупки 24 современных самоходных артиллерийских комплексов с ТЗМ и новыми боеприпасами (высокоточными и дымовыми). В военном бюджете 2019 г. забита рамочная стоимость проекта 2,289 млрд. крон (270 млн. долл.). В 2013 г. официально из-за ряда технических недоработок реализация проекта приостановлена. В настоящее время ведутся переговоры с руководством шведской компании Bofors по полному прекращению контракта. На это в текущем году выделено 3 млн. крон (0,354 млн. долл.), но нет никаких гарантий, что все получится.

Норвегия с 2007 г. участвовала в совместном со Швецией проекте 5439, при ведущей роли в нем последней. Основной целью программы являлось увеличение огневой мощи вооруженных сил обеих стран. А военно-техническое сотрудничество позволяло значительно сократить расходы военного бюджета на разработку, приобретение и материально-техническое обеспечение. Частью проекта был контракт на разработку и поставку для ВС Норвегии 24 155/52-мм САУ Archer разработки шведской компании BAE Systems Bofors.

Однако в декабре 2013 г. министерство обороны Норвегии объявило о выходе из этой программы, потратив 550 млн. крон (64,9 млн. долл.), из них на НИОКР около 380 млн. крон (44,8 млн. долл.) и 170 млн. крон (20,0 млн. долл.) на закупку двух предсерийных образцов.

САУ Archer и ее перезарядка из ТЗМ

Основными причинами такого решения стали:

• задержки в разработке системы и, как следствие, несоблюдение шведской стороной условий контракта по срокам поставок;

• неудовлетворительные характеристики САУ, в частности, небольшой возимый боекомплект без возможности быстрой перезарядки или смены их номенклатуры;

• низкая защищенность ТЗМ со стандартным контейнером на шасси обычного грузового автомобиля;

• загрузка боеприпасов в САУ из ТЗМ производится вручную с незначительной механизацией;

• несоответствие требованиям Норвегии по мобильности и подвижности, в частности, габариты САУ не позволяют перебрасывать ее на борту транспортного самолета С-130J "Геркулес", кроме того, у колесного шасси недостаточная проходимость по снегу в сравнении с гусеничным движителем.

Несмотря на выход из проекта, чтобы не портить отношения с ведущим региональным партнером, Норвегия планирует продолжить военно-техническое сотрудничество со Швецией по направлениям разработки боеприпасов, контрбатарейных РЛС "Артур" и других РЛС шведской корпорации "Сааб", систем управления артиллерийским огнем ODIN норвежской корпорации "Конгсберг", а также в области образования и профессиональной подготовки военнослужащих. Тем не менее, отказ Норвегии от закупки в Швеции САУ Archer оказывает серьезное негативное влияние на отношения двух государств. В частности, в программе совместной закупки грузовиков командование ВС Швеции несколько раз переносило сроки заключения основного договора с концерном "Рейнметалл", ссылаясь на нарушения норвежцами процедуры проведения тендера, а параллельно сами приобретают те же автомобили MAN. Поэтому формально проект 5439 до сих пор не закрыт, хотя с 2014 г. параллельно идет реализация еще одной программы "Проект 5447. Закупка новых 155-мм артиллерийских систем".

Цель проекта - приобретение 24 современных 155/52-мм самоходных артиллерийских комплексов К9 Thunder нового производства с опционом еще на 24 системы для замены устаревших самоходных 155/39-мм гаубиц М-109. В программу закупок дополнительно входят бронированные ТЗМ К10 на том же шасси, высокоточные артиллерийские боеприпасы увеличенной дальности, а также поддержка эксплуатации и обучение персонала. Реализация проекта запланирована на период до 2022 г., с началом поставок артиллерийских систем в 2019 году. Рамочная стоимость программы составляет 3,323 млрд. крон (392 млн. долл.) без учета возможного опциона.

Согласно плану закупок на 2015-2023 гг. планировалось в 2017 г. объявить тендер на поставку новых САУ, которые должны после 2020 г. заменить М-109, по истечению предельных сроков их эксплуатации. Однако из-за резкого ухудшения геополитической ситуации в Восточной Европе, а также на основе анализа опыта массового применения артиллерийских систем в военных конфликтах на Украине и в Сирии, руководство Норвегии приняло решение о срочном начале и существенном сокращении сроков реализации ряда военных программ. С этой целью в апреле 2015 г. правительство страны дополнительно выделило 2,5 млрд. крон (295 млн. долл. по тому курсу) на реализацию экстренных мер повышения боеготовности и боеспособности национальных ВС. В частности, приняли решение закупить максимально готовые к поставке САУ, с наименьшим количеством требуемых изменений в конструкции, со значительным опытом производства и эксплуатации в нескольких странах, что должно гарантировать относительно невысокую стоимость жизненного цикла. Еще одним требованием стало повышение уровня защищенности от мин, фугасов, пуль и осколков, по сравнению с M-109. Планировалось, что идущие им на замену машины должны быть поставлены в войска к 2020 году.

В конце апреля 2015 г. министерство обороны объявило тендер для замены всех 56 САУ М-109, включая как 14 находящихся в настоящее время на вооружении, модернизированных до версии A3GN/M, так и 42 A3GN из запасов на складах мобилизационного резерва. В конкурсе приняли участие четыре претендента: PzH2000 компании "Краус-Маффей Вегман" (Германия), К9 "Тандер" компании "Ханва Техвин" (Южная Корея) М-109G "Краит" компании "Руаг лэнд системз" (Швейцария) и "Цезарь" компании "Некстер" (Франция). Контракт на поставку новой техники планировалось подписать к середине 2017 г. после прохождения участниками конкурса полного цикла испытаний и принятия окончательного решения по данному вопросу. В июне 2016 г. руководство Норвегии планировало к середине 2017 г. заключить итоговый контракт на поставку САУ, но второй этап конкурса заморозили с двумя оставшимся претендентами К9 и М-109.

K9 "Тандер" компании "Ханва" (слева) и M=109G "Краит" от "Руаг" (справа) в ходе зимних испытаний (полигон "Остланне", Рена, январь 2016 г.)

Фактически тендер завершился еще в августе 2016 г. в пользу корейской машины, однако официально победителя не называли в течение следующих полутора лет в связи с продолжавшимся более года проведением исследования потребностей наземных сил перед началом реализации нового долгосрочного плана развития ВС Норвегии на 2017-2035 гг. На это время приостановили практически все программы приобретения ВВСТ для армии и Хемверна, в результате чего бюджеты их закупок на 2017 г. удалось реализовать только на 53%.

Исследование потребностей сухопутного компонента ВС Норвегии завершилось в ноябре 2017 г. с рекомендацией максимально возможно ускорить закупку новых САУ. Поэтому уже 20 декабря 2017 г. министерство обороны Норвегии заключило с корейской компанией "Ханва" контракт на сумму 3,2 млрд. крон (377,6 млн. долл.) для поставки 24 К9 с возможным опционом еще на 24. Несмотря на рекомендацию о сокращении сроков программы, Норвегия отказалась от бывших в эксплуатации машин, как поступили многие из ее союзников и партнеров, в пользу приобретения новых САУ. Также в конце 2017 г. достигнута договоренность с "Ханва", что компания "Конгсберг" оборудует будущие норвежские САУ интегрированной системой управления огнем ODIN C2 и ODIN FCS и аппаратурой закрытой связи тактической АСУБ BMS MARIA, в несколько упрощенной версии, по сравнению с устанавливаемой на бронемашинах CV-90.

Другими особенностями норвежских самоходных гаубиц являются национальная система КВ-радиосвязи MRR (Multi Role Radio) и система внутренней связи, а также цветные видеокамеры переднего и заднего обзора с выводом изображения на монитор механика-водителя.

До настоящего времени продолжаются трехсторонние консультации о возможности организации сопровождения эксплуатации машин этого типа на предприятиях норвежского ВПК совместно с Финляндией. Предполагается, что техническое обслуживание новых САУ будет организовано на военном ремонтном заводе BTV (Bjerkvik tekniske verksted) в Нарвике. Причем руководство "Ханва" планирует развернуть здесь сервисный центр не только для машин Норвегии и Финляндии, а также других возможных заказчиков аналогичных систем в Европе (Эстония, Польша).

К настоящему времени норвежская компания "Наммо" сертифицировала для применения с К9 новые 155-мм снаряды IM HE-ER с донным газогенератором повышенной до 43 км дальности стрельбы и уже получила на них первый заказ от финских военных. Дополнительно к ним Норвегия также планирует закупать дымовые снаряды, а в очень дальней перспективе еще активно-реактивные и повышенной точности.

Испытательные стрельбы САУ К9 "Тандер" снарядом IM HE-ER. На снимке хорошо виден факел горящего донного газогенератора (полигон "Равлунда", Швеция, 2016 г.)

Кроме того, для обеспечения действий 24 САУ К9 в Норвегии планируют закупить шесть специализированных транспортно-заряжающих машин (ТЗМ) К10 ARV (Ammunition Resupply Vehicle). Они также разработаны компанией Hanwha и используют то же шасси, что и САУ К9, обеспечивая им тем самым одинаковую подвижность и снижение расходов на эксплуатацию. Кроме того, в случае выхода из строя двигателя К9, ТЗМ К10 может буксировать САУ без помощи БРЭМ.

В боевом отделении ТЗМ размещаются снаряды и картузы зарядов для 104 выстрелов в постоянной немедленной готовности к передаче, независимо от местоположения САУ Thunder, погодных условий и времени суток. При этом процесс перезарядки через люк в задней части башни К9 максимально автоматизирован. Для этого ТЗМ оснащена роботизированной системой подачи с бронированным кожухом, внутри которого боеприпасы досылает телескопический рычаг с электроприводом, а в боевом отделении ТЗМ они перемещаются по конвейерным лентам. Таким образом, экипажи САУ и ТЗМ постоянно находятся под защитой брони своих машин. При необходимости перезарядку можно производить непосредственно на огневой позиции К9, а САУ готова к стрельбе немедленно после завершения перезарядки.

При возимом боекомплекте САУ от 34 до 48 выстрелов ТЗМ способна пополнять ее боезапас со скоростью 12 боеприпасов в минуту, а полное время погрузки 48 снарядов и 96 картузов полузарядов не превышает 18 минут.

В южнокорейской армии одна К10 приходится на две К9, однако Норвегия пока решила закупить шесть ТЗМ, то есть, по одной на четыре САУ.