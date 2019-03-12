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12.03.2019
РИА Новости

Американский самолет приступает к наблюдательному полету над Россией

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Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Совместная миссия США и Норвегии с 11 по 16 марта выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытом небу, сообщил врио начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

"В период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)", - сообщил он.

Шишин добавил, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Он также подчеркнул, что самолет ОС-135Б не предназначен для применения оружия. Самолет и аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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