Американский самолет приступает к наблюдательному полету над Россией

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Совместная миссия США и Норвегии с 11 по 16 марта выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытом небу, сообщил врио начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

"В период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)", - сообщил он.

Шишин добавил, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Он также подчеркнул, что самолет ОС-135Б не предназначен для применения оружия. Самолет и аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.