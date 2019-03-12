Российский военный самолет совершит наблюдательный полет над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные с 11 по 15 марта совершат наблюдательный полет над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом в рамках договора по открытому небу, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках реализации международного договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Бенилюкс", - сказал врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

По его словам, наблюдательный полет будет выполнен с 11 по 15 марта с аэродрома Кечкемет (Венгрия), максимальная дальность полета составит 945 километров.

"Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты Бенилюкс на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - сказал Р.Шишин.

"Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия", - заявил он.

По словам Р.Шишина, это будет пятый в этом году наблюдательный полет российских военных в рамках договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.