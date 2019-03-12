Минобороны РФ сообщило об усилении дивизии ВДВ в Новороссийске танковым батальном

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Танковый батальон сформирован в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ), которая дислоцирована в Новороссийске, сообщили в Минобороны РФ.

"На вооружение подразделения поступили современные танки Т-72Б3", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, с января отдельный танковый батальон в Новороссийской дивизии ВДВ укомплектован командирами и экипажами боевых машин, которые прошли обучение в учебных центрах Минобороны России.

В Минобороны РФ заявили, что новый батальон в полном составе приступил к занятиям c выполнением первых учебных стрельб на полигоне "Раевский" под Новороссийском.

"Танкисты отработают нормативы по движению в составе колонн в горно-лесистой местности, вопросы маскировки и скрытного перемещения боевых машин одиночно и в составе подразделения на танкодром. Практический этап занятий на полигоне завершится боевой стрельбой из вооружения боевых машин на различные дальности из 125-мм танкового орудия, 12,7-мм пулемета НСВТ и 7,62-мм пулемета ПКТМ", - говорится в сообщении.

1 августа прошлого года командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в ВДВ создают три танковых батальона.

Ранее танки в российской армии были только у Сухопутных войск.

Сообщалось, что Воздушно-десантные войска России в 2018 году должны были получить более 30 модернизированных танков Т-72Б3.

Т-72Б3 - модернизированная версия основного боевого танка Т-72.

В прошлом ноябре российские военные сообщили о решении усилить Воздушно-десантные войска армейской авиацией, подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны.

В феврале в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" командующий ВДВ РФ А.Сердюков заявил, что в 2018 году численность Воздушно-десантных войск была увеличена.

ВДВ - род войск Вооруженных сил, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.