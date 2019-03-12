Раскрыты последствия применения "Цирконов" против НАТО

В случае глобальной войны между Россией и НАТО крылатые ракеты "Циркон" затруднят коммуникацию между странами альянса, заявил "Звезде" политический обозреватель Юрий Селиванов.

"Американцы за счет флота держат трансатлантический мост с Европой, и таким образом он будет парализован, если дойдет дело до войны", — сказал обозреватель.

По его словам, ракеты "Циркон" являются "гиперстратегическим оружием", предназначенным для поражения крупных морских целей, прежде всего, авианосцев.

В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что перехватить "Циркон" можно только с вероятностью 0,1.

В феврале доктор военных наук капитан I ранга Константин Сивков заявил, что использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" для уничтожения "центров принятия решений" на территории США является "полнейшей глупостью".

Таким образом Сивков прокомментировал контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, заявившего, что российские корабли в Западной Атлантике и восточной части Тихого океана способны ударить "по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки", ракетами "Циркон".

В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики данной гиперзвуковой ракеты, "способной поражать как морские, так и наземные цели".