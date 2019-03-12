"Курганец-25" с мощным 57-мм "Кинжалом" станет лучшей в мире средней БМП

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Гусеничная средняя БМП Б-11

Российская боевая машина пехоты Б-11, созданная на средней унифицированной платформе "Курганец-25", в настоящее время вооружена необитаемым дистанционно-управляемым модулем с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и противотанковыми управляемыми ракетами .

Аналогичный боевой модуль установлен также на тяжелую боевую машину пехоты Т-15 "Армата" и колесную БМП К-17 на платформе "Бумеранг".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Тяжелая БМП Т-15

Однако, в связи с тем, что иностранные противники российской техники для транспортировки пехоты в настоящее время "одеваются" в более тяжелую броню, считается, что 30-мм пушка уже недостаточно эффективна для их поражения.

Поэтому конструкторы начинают обращать внимание на более мощное 57-мм орудие, применяемое на боевом модуле, в настоящее время известном как "Кинжал" (ранее именовался "Байкал"). Обновленная тяжелая Т-15 с таким вооружением уже демонстрировалась на военно-техническом форуме "Армия-2018".

По мнению военных экспертов, не исключено, что аналогичное оружие мы увидим, например, на БМП Б-11 "Курганец-15". Никаких особых проблем для этого нет. Ранее этот модуль показывался на БМП-3, БРМ-3К "Рысь" и на казахстанском БТР "Барыс".

Автоматическая 57-мм пушка имеет максимальную скорострельность в 120 выстр./мин. Боекомплект - 200 выстрелов. Максимальная дальность стрельбы - до 12 км.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

БРМ-3К "Рысь"

В боекомплект входят бронебойные и осколочно-фугасные снаряды. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм. Его боекомплект 2000 патронов.

Имеются также ПТУР "Атака".

Лев Романов