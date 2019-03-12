Загадка катастрофы: индийский вертолет Ми-17 могли сбить своей ракетой

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Обсуждения короткого конфликта между Индией и Пакистаном велись, в основном, вокруг воздушного боя, в ходе которого был сбит индийский истребитель МиГ-21.

Однако в то же время, когда шел воздушный бой 27 февраля, в Кашмире индийцы потеряли еще и вертолет Ми-17В-5. В результате этой катастрофы погибло 6 человек. Пакистанские военные почти сразу же открестились от какой-либо своей роли в случившемся. Понятно, почему. Машина находилась на значительном удалении от границы и никак не угрожала соседнему государству.

Как отмечает известный военный эксперт Юрий Лямин, индийские СМИ пишут, что очевидцы слышали взрыв в воздухе, и вертолет падал, оставляя хвост дыма.

Но с борта винтокрылой машины не сообщалось о каких-то неполадках, возникших в ходе выполнения задания.

"Сейчас идет расследование, изучаются все возможные варианты, вплоть до того, что его могли сбить свои же средства ПВО, расположенные возле Сринагара", - отмечает военный эксперт.