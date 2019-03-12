Войти
12.03.2019
Вестник Мордовии

Загадка катастрофы: индийский вертолет Ми-17 могли сбить своей ракетой

571
1
0

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Обсуждения короткого конфликта между Индией и Пакистаном велись, в основном, вокруг воздушного боя, в ходе которого был сбит индийский истребитель МиГ-21.

Однако в то же время, когда шел воздушный бой 27 февраля, в Кашмире индийцы потеряли еще и вертолет Ми-17В-5. В результате этой катастрофы погибло 6 человек. Пакистанские военные почти сразу же открестились от какой-либо своей роли в случившемся. Понятно, почему. Машина находилась на значительном удалении от границы и никак не угрожала соседнему государству.

Как отмечает известный военный эксперт Юрий Лямин, индийские СМИ пишут, что очевидцы слышали взрыв в воздухе, и вертолет падал, оставляя хвост дыма.

Но с борта винтокрылой машины не сообщалось о каких-то неполадках, возникших в ходе выполнения задания.

"Сейчас идет расследование, изучаются все возможные варианты, вплоть до того, что его могли сбить свои же средства ПВО, расположенные возле Сринагара", - отмечает военный эксперт.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
МиГ-21
Похожие новости
21.02.2019
Aero India 2019: что Россия может предложить для ОПК Индии
05.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть II
11.03.2015
Make in India! Мы так и делаем
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
20.07.2009
Что русскому хорошо
1 комментарий
№1
12.03.2019 08:08
А могли сбить пакистанцы...ракета средней дальности от Ф-16 потеряв цель от работы РЭБ на Су-30 могла уйти на вертушку и сбить ее...или паки сбили вертушку намеренно...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 16:06
  • 3
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 12.03 16:02
  • 17
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 12.03 16:00
  • 72
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 12.03 15:53
  • 3
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 12.03 15:49
  • 17
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 12.03 15:48
  • 8
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
  • 12.03 15:38
  • 3
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 12.03 15:24
  • 111
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 12.03 14:49
  • 34
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 12.03 14:45
  • 21
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 12.03 13:51
  • 2
За кулисами визита делегации компании Thales в Армению
  • 12.03 13:49
  • 1
Шойгу отчитался о перевооружении российской армии
  • 12.03 13:31
  • 3
Российское оружие стало в три раза надежнее
  • 12.03 13:30
  • 24
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"
  • 12.03 13:28
  • 4
США заказали "охотника" на С-400