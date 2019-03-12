За кулисами визита делегации компании Thales в Армению

Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в материале "Armen Sarkissian, toujours le meilleuer relais de Thales a Erevan", 26 февраля делегация концерна Thales посетила Армению по приглашению президента республики Армена Саркисяна. Он очень хорошо знаком с французской компанией. До своего избрания президентом в апреле 2018 года Саркисян владел толстой записной книжкой с контактами, так как в 1990-е гг. занимал пост премьер-министра, а затем работал консультантом различных западных компаний в бывшем СССР, включая Thales, в лице его космического дивизиона Thales Alenia Space.

Президент Армении Армен Саркисян и вице-президент, региональный директор компании Thales Поль Реми, 27.02.2019 (с) администрация президента Армении

Саркисян при помощи принадлежащего ему фонда Knightsbridge Group уже помогал другой французской компании -Areva в Казахстане и Монголии когда ее тогдашний руководитель Анн Ловержон в 2009 году пыталась договориться с местными властями. Именно Серж Чурук, бывший руководитель компании Alstom армянского происхождения способствовал попаданию Саркисяна во французские1 компании из топ-40.

Он является старым союзником Кремля, а компания Knightsbridge Group наняла в Москве Екатерину Мургу в качестве консультанта, помогает крупным нефтяным компаниями, таким как ВР и Heritage Oil реализовывать их проекты в России.

Knightsbridge Group также консультировала китайскую компанию Huawei на рынках Восточной Европы.