Войти
12.03.2019
bmpd.livejournal.com

За кулисами визита делегации компании Thales в Армению

633
2
-1

Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в материале "Armen Sarkissian, toujours le meilleuer relais de Thales a Erevan", 26 февраля делегация концерна Thales посетила Армению по приглашению президента республики Армена Саркисяна. Он очень хорошо знаком с французской компанией. До своего избрания президентом в апреле 2018 года Саркисян владел толстой записной книжкой с контактами, так как в 1990-е гг. занимал пост премьер-министра, а затем работал консультантом различных западных компаний в бывшем СССР, включая Thales, в лице его космического дивизиона Thales Alenia Space.

Президент Армении Армен Саркисян и вице-президент, региональный директор компании Thales Поль Реми, 27.02.2019 (с) администрация президента Армении

Саркисян при помощи принадлежащего ему фонда Knightsbridge Group уже помогал другой французской компании -Areva в Казахстане и Монголии когда ее тогдашний руководитель Анн Ловержон в 2009 году пыталась договориться с местными властями. Именно Серж Чурук, бывший руководитель компании Alstom армянского происхождения способствовал попаданию Саркисяна во французские1 компании из топ-40.

Он является старым союзником Кремля, а компания Knightsbridge Group наняла в Москве Екатерину Мургу в качестве консультанта, помогает крупным нефтяным компаниями, таким как ВР и Heritage Oil реализовывать их проекты в России.

Knightsbridge Group также консультировала китайскую компанию Huawei на рынках Восточной Европы.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Казахстан
Китай
Монголия
Россия
Франция
Компании
AREVA S.A.
Leonardo
Thales
Похожие новости
20.10.2014
Единая космическая система предупредит о ядерном нападении
13.11.2012
Казахстан продолжает сотрудничество с итальянскими компаниями в космической отрасли
15.07.2011
"Решетнев" заполучил KazSat-3
08.07.2010
Новости "ТВМ-2010". Итоги
27.05.2009
Подведены итоги Салона "Комплексная безопасность-2009"
2 комментария
№1
12.03.2019 06:49
...Именно Серж Чурук, бывший руководитель компании Alstom армянского происхождения способствовал попаданию Саркисяна во французские1 компании из топ-40...

Всех армян России ориентировать на Париж вместо турецких томатов обходными путями через Великую степь(выходит выгодно все равно им, торгашам). Получится заменить Харьковский Турбоатом французским Альстоном. ГО ДИТ СЯ!
0
Сообщить
№2
12.03.2019 13:51
Цитата, Байкал57 сообщ. №1
заменить Харьковский Турбоатом французским Альстоном. ГО ДИТ СЯ!
Истории с Мистралями вам мало я так вижу?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 16:02
  • 17
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 12.03 16:00
  • 72
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 12.03 15:59
  • 2
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 12.03 15:53
  • 3
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 12.03 15:49
  • 17
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 12.03 15:48
  • 8
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
  • 12.03 15:38
  • 3
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 12.03 15:24
  • 111
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 12.03 14:49
  • 34
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 12.03 14:45
  • 21
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 12.03 13:51
  • 2
За кулисами визита делегации компании Thales в Армению
  • 12.03 13:49
  • 1
Шойгу отчитался о перевооружении российской армии
  • 12.03 13:31
  • 3
Российское оружие стало в три раза надежнее
  • 12.03 13:30
  • 24
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"
  • 12.03 13:28
  • 4
США заказали "охотника" на С-400