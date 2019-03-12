Авианосец ВМС США перепрофилировали для запуска грузовиков (Видео)

Недавно американский авианосец "Джеральд Форд" попал в центр внимания СМИ. В ходе испытаний новейшей электромагнитной системы запуска самолетов с борта корабля катапультой был выпущен грузовик.

Новостной портал The Spectator Index опубликовал видео запуска "секретного" оружия ВМС США.

По словам военных экспертов, благодаря "сложному линейному асинхронному двигателю" новая катапульта обеспечивает более точный и плавный процесс запуска самолета. Снижается нагрузка на борт истребителя и, следовательно, сокращается срок его обслуживания, продлевается срок эффективной службы самолета.

Авианосец "Gerald R. Ford" (спущен на воду 9 ноября 2013 года) сегодня является ведущим кораблем в своем классе. Два новых атомных реактора, заново разработанных для авианосца, способны производить на 25 % больше электроэнергии, чем энергоустановка авианосца предыдущего поколения. Запас мощности позволяет кораблю быстрее перезаряжать катапульты и запускать самолеты. Реактор может работать без замены топливных стержней в течение 50 лет.