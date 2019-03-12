Войти
12.03.2019
Военно-промышленный курьер

Авианосец ВМС США перепрофилировали для запуска грузовиков (Видео)

583
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

Недавно американский авианосец "Джеральд Форд" попал в центр внимания СМИ. В ходе испытаний новейшей электромагнитной системы запуска самолетов с борта корабля катапультой был выпущен грузовик.

Новостной портал The Spectator Index опубликовал видео запуска "секретного" оружия ВМС США. 

По словам военных экспертов, благодаря "сложному линейному  асинхронному двигателю" новая катапульта обеспечивает более точный и плавный процесс запуска самолета. Снижается нагрузка на борт истребителя и, следовательно, сокращается срок его обслуживания, продлевается  срок эффективной службы самолета.



Авианосец "Gerald R. Ford" (спущен на воду 9 ноября 2013 года) сегодня является ведущим кораблем в своем классе.  Два новых атомных реактора, заново разработанных для авианосца, способны производить на 25 % больше электроэнергии, чем энергоустановка авианосца предыдущего поколения. Запас мощности позволяет кораблю быстрее перезаряжать катапульты и запускать самолеты. Реактор может работать без замены топливных стержней в течение 50 лет. 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
Похожие новости
10.10.2017
«Солёные собаки» на палубе «Джеральда Форда»
01.08.2016
СМИ узнали о намерении ВВС США вооружиться новыми межконтинентальными ракетами
06.04.2015
США дают согласие на поставку электромагнитной катапульты для ВМС Индии
23.03.2015
В США заложат второй авианосец класса "Форд" в мае
24.03.2014
С грустью по авианосцам
12.11.2013
Первый американский авианосец нового типа получил имя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 16:11
  • 4
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 12.03 16:09
  • 9
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
  • 12.03 16:02
  • 17
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 12.03 16:00
  • 72
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 12.03 15:53
  • 3
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 12.03 15:49
  • 17
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 12.03 15:38
  • 3
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 12.03 15:24
  • 111
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 12.03 14:49
  • 34
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 12.03 14:45
  • 21
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 12.03 13:51
  • 2
За кулисами визита делегации компании Thales в Армению
  • 12.03 13:49
  • 1
Шойгу отчитался о перевооружении российской армии
  • 12.03 13:31
  • 3
Российское оружие стало в три раза надежнее
  • 12.03 13:30
  • 24
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"
  • 12.03 13:28
  • 4
США заказали "охотника" на С-400