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12.03.2019
Российская газета

Грозное оружие: в США оценили гиперзвуковую ракету "Циркон"

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Источник изображения: Денис Абрамов/РИА Новости

Гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" является супероружием в российском арсенале. Эта противокорабельная ракета создана для того, чтобы представлять "неудержимую" угрозу для морских целей в радиусе 300-400 километров. И с каждым днем она становится все сильнее.

Так пишет автор статьи в журнале National Interest. И приводит основные аргументы. Во-первых, ракету практически невозможно перехватить, во-вторых, она может избежать обнаружения и в-третьих, имеет большую скорость и способна поражать как морские, так и наземные объекты.

Автор статьи отмечает, что "большую тревогу" вызывают и авиационный ракетный комплекс "Кинжал" и гиперзвуковая система "Авангард" в плане поражения целей. Однако признается, что может и ошибаться, так как точные технические характеристики новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" неизвестны.

Хотя высказывает предположение, что ракета может нести боезаряд весом до 250 килограммов. Также отмечает, что, скорее всего, при запуске используется радиолокационное наведение какой-то разновидности.

Ранее обозреватель журнала Stern Гернот Крампер отметил, что "Циркон" оказался гораздо быстрее, чем полагали западные эксперты. Скорость ракеты, а также радиус действия делает ее перехват невозможным.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
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