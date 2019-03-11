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11.03.2019
Indicator.ru

Высшее самообразование может быть узаконено

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Студент
Студент.
Источник изображения: rostec.ru

В 2019 году Министерство науки и высшего образования планирует разработать систему, по которой студенты смогут подтверждать полученные дистанционно знания. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Минобрнауки.

Речь идет о программах среднего профессионального и высшего образования. Эти меры, по словам представителей министерства, необходимы «для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы "Новые возможности"». Согласно госстандартам, учиться можно только на базе вуза, поэтому сейчас получить диплом о высшем образовании дистанционно невозможно, уточнили в Минобрнауки.

Для начала чиновники планируют разрешить зачет только отдельных курсов, а затем разработать систему и для специальностей в целом. Для этого планируется внести изменения в закон «Об образовании». Ответственным за подготовку процедур признания самообразования назначен Департамент государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики.

«Экзамены можно будет принимать на базе вузов, но логичнее делать это в центрах оценки квалификации», — так считает директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко. По ее мнению, следует также сделать сдачу таких экзаменов платной, чтобы студенты относились к ним серьезнее.

Похожий эксперимент по признанию онлайн-образования проходил в Гонконге в 2003–2005 годах. Но программу закрыли из-за того, что работодатели отказывались от услуг специалистов, получивших знания дистанционно.

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