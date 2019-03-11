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11.03.2019

Lockheed Martin научит бактерии выращивать невозможные материалы

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Здание завода Lockheed Martin, Аризона
Здание завода Lockheed Martin, Аризона.
Источник изображения: AP Photo/Matt York

Компания заключила пятилетний контракт с военными. Цель — создание необычных защитных и оптических покрытий, которые слишком дорого или вообще невозможно синтезировать стандартными способами.

Lockheed Martin применит биосинтез для создания новых материалов. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с Исследовательской лабораторией армии США. Его цель — совместная работа над созданием «дизайнерских» микроорганизмов, способных производить химические соединения «по запросу». Стоимость пятилетнего контракта — $10 млн.

Представители Lockheed Martin отмечают, что в живых клетках синтезируются самые разнообразные материалы, от паучьего шелка до меланина. В компании намерены задействовать эти метаболические пути, чтобы производить новые необычные материалы. Особенно их интересуют соединения с защитными и интересными оптическими свойствами.

В качестве примера компания приводит создаваемый клетками кожи меланин, который защищает нас от солнца, а также выдающиеся глаза кальмара, которые благодаря особым молекулам эффективно улавливают и фильтруют свет.


Источник: hightech.plus

В LM надеются, что биосинтез материалов станет экологически чистой, доступной и быстрой альтернативой современным технологиям производства. А некоторые из перспективных материалов, которые производятся в живых клетках, невозможно синтезировать искусственным путем.

Биосинтез — не единственная современная технология, которую взяла на вооружение Lockheed Martin. Компания также планирует использовать искусственный интеллект для высокоточной 3D-печати.

Сергей Коленов

  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
AI
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