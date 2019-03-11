Россия не готова к беспилотному транспорту

Согласно последнему отчёту KPMG, Россия опустилась в рейтинге готовности к беспилотному транспорту на 22-е место из 25 стран, для которых эксперты замеряли соответствующие показатели. Страна заняла последнее место по показателю доступность технологий и инноваций и предпоследнее — по показателю качество дорог. Зато по показателю готовностью населения пересесть на автономный транспорт Россия вошла в пятёрку мировых лидеров.

Хотя за год Россия опустилась с 18-го места на 22-е, но это весьма относительный показатель. На самом деле объективно Россия чуть поднялась в рейтинге, опередив Бразилию, просто в него добавили пять новых стран, как видно в таблице.

Автономный транспорт. Источник: habr.com

Но всё равно позиции очень низкие. С учётом готовности населения пересесть на беспилотный транспорт на итоговом результате сказалось отставание в других ключевых показателях. Кроме упомянутых качества дорог и доступности технологий, это:

уровень поддержки технологий регулирующими органами;

покрытие сетью 4G;

партнёрские связи между автопроизводителями и поставщиками технологий.

В отличие от большинства европейских стран, в России есть успешный проект собственного беспилотного автомобиля, но фактически по уровню готовности к принятию этой технологии Россия занимает последнее место в Европе, уступая даже Венгрии.

«В России предпринимаются шаги как на законодательном уровне, так и на уровне отдельных компаний (например, «Яндекса»), но для перевода пилотной технологии в коммерческую эксплуатацию необходимы гораздо более масштабные инвестиции, изменения законодательства, активная международная кооперация», — сказал Алексей Романенко, руководитель практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями KPMG в России и СНГ.

Директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса» Артём Фокин усомнился в справедливости методики аудиторской фирмы и напомнил, что в стране открыты две тестовые зоны для беспилотников в Сколково и Иннополисе, где их можно заказать через приложение, как обычное такси. Такого нет практически нигде.

Кроме того, в исследовании не сообщается и о полигоне на территории ФГУП НАМИ для тестирования технологий подключённого и высокоавтоматизированного транспорта, сказал соруководитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Гурко.

Президент ГК Cognitive Technologies Ольга Ускова считает, что «позиция нашей страны оценена довольно высоко» с учётом того, что в России не проводится никаких системных мероприятий, направленных на развитие отрасли, а реальные планы в области законодательного регулирования отрасли на сегодня отсутствуют.