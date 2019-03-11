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11.03.2019
Habr.com

Россия не готова к беспилотному транспорту

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Испытания беспилотного автомобиля «Яндекса»
Испытания беспилотного автомобиля «Яндекса» в Лас-Вегасе (январь 2019 года).
Источник изображения: habr.com

Согласно последнему отчёту KPMG, Россия опустилась в рейтинге готовности к беспилотному транспорту на 22-е место из 25 стран, для которых эксперты замеряли соответствующие показатели. Страна заняла последнее место по показателю доступность технологий и инноваций и предпоследнее — по показателю качество дорог. Зато по показателю готовностью населения пересесть на автономный транспорт Россия вошла в пятёрку мировых лидеров.

Хотя за год Россия опустилась с 18-го места на 22-е, но это весьма относительный показатель. На самом деле объективно Россия чуть поднялась в рейтинге, опередив Бразилию, просто в него добавили пять новых стран, как видно в таблице.


Автономный транспорт.
Источник: habr.com

Но всё равно позиции очень низкие. С учётом готовности населения пересесть на беспилотный транспорт на итоговом результате сказалось отставание в других ключевых показателях. Кроме упомянутых качества дорог и доступности технологий, это:

  • уровень поддержки технологий регулирующими органами;
  • покрытие сетью 4G;
  • партнёрские связи между автопроизводителями и поставщиками технологий.

В отличие от большинства европейских стран, в России есть успешный проект собственного беспилотного автомобиля, но фактически по уровню готовности к принятию этой технологии Россия занимает последнее место в Европе, уступая даже Венгрии.

«В России предпринимаются шаги как на законодательном уровне, так и на уровне отдельных компаний (например, «Яндекса»), но для перевода пилотной технологии в коммерческую эксплуатацию необходимы гораздо более масштабные инвестиции, изменения законодательства, активная международная кооперация», — сказал Алексей Романенко, руководитель практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями KPMG в России и СНГ.

Директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса» Артём Фокин усомнился в справедливости методики аудиторской фирмы и напомнил, что в стране открыты две тестовые зоны для беспилотников в Сколково и Иннополисе, где их можно заказать через приложение, как обычное такси. Такого нет практически нигде.

Кроме того, в исследовании не сообщается и о полигоне на территории ФГУП НАМИ для тестирования технологий подключённого и высокоавтоматизированного транспорта, сказал соруководитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Гурко.

Президент ГК Cognitive Technologies Ольга Ускова считает, что «позиция нашей страны оценена довольно высоко» с учётом того, что в России не проводится никаких системных мероприятий, направленных на развитие отрасли, а реальные планы в области законодательного регулирования отрасли на сегодня отсутствуют.

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1 комментарий
№1
11.03.2019 13:26
Цитата, q
Страна заняла последнее место по показателю доступность технологий и инноваций и предпоследнее — по показателю качество дорог.
Качество по какому критерию оценивалось?
Вряд ли только качество покрытия. Может быть и какие-то другие аспекты? Сама система организации дорожного движения, качество информирования водителей с помощью дорожных знаков и т.п.? Ведь у нас бывает так, что одних знаков (если они стоят и если даже их можно увидеть вовремя) мало, нужно ещё знать и как данное место нужно проезжать практически)
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