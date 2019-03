Америка потратит на модернизацию ядерных вооружений около 500 млдр долларов

Источник изображения: © AP Photo, Douglas C. Pizac

Военное ведомство США отмечает, что существующие системы управления и связи ядерного командования очень быстро стареют, сообщает американское издание National defense. Последние значительные обновления архитектуры данной системы прошли в 1980-х годах. Об этом говорится в недавнем докладе "Модернизация системы управления и связи ядерных сил (СУС) США" ("Modernizing U.S. Nuclear Command, Control and Communications") Института аэрокосмических исследований Митчелла (Mitchell Institute for Aerospace Studies).

Американское военное ведомство внимательно рассмотрит новые технологии и выберет из них оптимальные. На их основе будут создаваться системы слежения, датчики и платформы воздушного, наземного и космического базирования, сети связи, управления и другие комплексы нового поколения, которые позволят военным своевременно обнаруживать атаки извне, надежно отфильтровывать ложные тревоги, обеспечивать безопасную коммуникацию между элементами системы и командными пунктами и, если понадобится, пунктуально руководить применением стратегического оружия. "Модернизация систем связи и управления является открытым процессом, который, вероятно, станет более интенсивным в течение следующего десятилетия", – говорится в отчете.

Бюджетная комиссия Конгресса считает, что эксплуатация и модернизация этих систем может стоить бюджету страны 77 млрд долл., которые придется потратить за наступающую восьмилетку с 2019 по 2028 финансовый год. Генерал-майор Стивен Дэвис, директор управления глобальных операций в структуре Стратегического командования США, заявил, что министерство обороны создает новый ядерный центр СУС для работы над улучшением эксплуатационных концепций и разработки на перспективу технических требований к возможностям создаваемой перспективной системы, которые учитывают возникающие угрозы и новые технологии. Ожидается, что новая организация будет создана и начнет полноценно функционировать в апреле. "Мы знаем, что наша следующая система СУС ядерных сил будет сильно отличаться от существующей, но мы пока точно не знаем, как она будет выглядеть", – сказал он на недавней конференции, прошедшей на Капитолийском холме. "Мы определяем базовую основу для создания гибкого, постоянно развивающегося... комплекса возможностей", – добавил он.

В этом году Пентагон проведет ревизию перспективных систем управления портфелем ядерных сил. Более ста программ, которые планируется приобрести, будут рассмотрены, отметил помощник министра обороны США по военным закупкам Кевин Фахи на недавней конференции, организованной Национальной оборонно-промышленной ассоциацией (National Defense Industrial Association). "Наибольшее внимание будет уделено тому, как мы используем ревизию для информирования наших поставщиков… где у нас есть пробелы, где нам нужно исправлять программы и где нам нужно работать над технологиями", – сказал он. Пока в вопросах, касающихся СУС, верстаются планы, военные США модернизируют другие компоненты своего стратегического арсенала, включая боеголовки и все компоненты ядерной триады: наземные стратегические средства сдерживания, подводные лодки с баллистическими ракетами, бомбардировщики. По предварительным оценкам, планы по эксплуатации, техническому обслуживанию и модернизации ядерных сил страны обойдутся казне США в 494 млрд долл. в течение следующего десятилетия. Отставной генерал-лейтенант Дэвид Дептула, декан Института Митчелла, заявил, что Конгрессу придется напрячься и собрать деньги, необходимые для модернизации систем управления и связи, если Соединенные Штаты намерены поддерживать эффективное ядерное сдерживание.

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО