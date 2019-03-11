Военно-морские силы США постепенно приводят свои экспериментальные эсминцы в боевое состояние. Вчера, 9 марта, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что USS Zumwalt отправился на первую "оперативную операцию" (operational underway).

Первый из тройки эсминцев-гигантов, которые сами американцы называют экспериментальными, 8 марта вышел из порта Сан-Диего и совершит визит в Канаду. USS Zumwalt зайдёт в порт Эскимолт на острове Ванкувер, при этом детали "путешествия", как и его сроки, не раскрывают, ссылаясь на "излишнее внимание" к новейшей американской разработке.

Эсминец Zumwalt покидает порт в Сан-Диего. Источник изображения: usni.org

"Zumwalt предназначен для скрытного передвижения. Это позволяет задействовать его в качестве многоцелевого корабля и улучшает возможности флота для незаметной для противника срочной переброски боевых единиц. Моя команда с нетерпением ждала продолжения испытаний и эксплуатации в море, используя недавно установленные возможности этой платформы", — рассказал капитан эсминца USS Zumwalt (DDG 1000) Эндрю Карлсон.

Программа по созданию нового поколения эсминцев стартовала в США в 90-е годы и претерпела немало изменений. Изначально она называлась Surface Combatant 21 (SC 21), позже была переименована в DD(X), а в 2006 году утверждена как DDG 1000. С каждым изменением программы существенно менялись и параметры кораблей. Изначально планировалось построить 32 эсминца, затем программа постепенно была сокращена до двух кораблей, после чего Минобороны США выделило средства на строительство третьего корабля этого класса. Американцы считают корабли типа Zumwalt экспериментальными, на базе которых будет разработана серия эсминцев на замену типу Arleigh Burke.