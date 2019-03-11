Россия испытает новый вид беспилотников

В апреле начнутся государственные испытания нового мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", сообщили в Минобороны РФ.

Комплекс отличается высокой мобильностью и способен имитировать разные типы воздушных целей: от крылатых ракет до кустарных беспилотников, подобных тем, что применяли боевики в Сирии.

- "Адъютант" состоит из мобильного пункта управления, пяти типов воздушных мишеней и средств их запуска. Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов радиолокационных станций, зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, операторов переносных зенитных ракетных комплексов, - рассказали военные.

В пункте управления комплексом есть два автоматизированных рабочих места для операторов. Они позволяют одновременно управлять шестью воздушными мишенями в любой конфигурации, создавая сложную воздушную обстановку.

Антон Валагин