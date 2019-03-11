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11.03.2019
WarSpot

M113 превратили в Т-72

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Источник изображения: warspot.ru

У бронетранспортёра M113 и танка Т-72 из общего только гусеничный ход, но немного пластика, стекловолокна и листового металаь добавили американской машине схожести с советским средним танком. В конце февраля на военном полигоне в Верхнем Пфальце (Бавария) состоялись учения 2-го кавалерийского полка армии США, дислоцированного в городе Фильсэкк (Бавария). В ходе манёвров были задействованы различные модели военной техники, включая VISMOD (visually modified vehicles). YouTube-канал Military-Database показал фрагменты учений.

Бронетранспортёры в облике Т-72

Журнал Popular Mechanics указывает, что VISMOD, используемые в Германии, построены на базе бронетранспортёра M113 и использовались в качестве бронетехники противника, изображая танки Т-72. Несмотря на то что визуальное сходство было весьма сомнительным, для данного вида учений преображенных М113 оказалось вполне достаточно.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
M113 БТР
Т-72
Проекты
Военные учения
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