M113 превратили в Т-72

У бронетранспортёра M113 и танка Т-72 из общего только гусеничный ход, но немного пластика, стекловолокна и листового металаь добавили американской машине схожести с советским средним танком. В конце февраля на военном полигоне в Верхнем Пфальце (Бавария) состоялись учения 2-го кавалерийского полка армии США, дислоцированного в городе Фильсэкк (Бавария). В ходе манёвров были задействованы различные модели военной техники, включая VISMOD (visually modified vehicles). YouTube-канал Military-Database показал фрагменты учений.

Бронетранспортёры в облике Т-72

Журнал Popular Mechanics указывает, что VISMOD, используемые в Германии, построены на базе бронетранспортёра M113 и использовались в качестве бронетехники противника, изображая танки Т-72. Несмотря на то что визуальное сходство было весьма сомнительным, для данного вида учений преображенных М113 оказалось вполне достаточно.