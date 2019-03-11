"Военное пугало": польский полковник о Калининграде

В Польше назвали Калининград российским военным пугалом

В Польше Калининградскую область назвали "военным пугалом" России. В Варшаве отметили, что Москва продолжает наращивать вооружения в своем эксклаве как для защиты западных рубежей, так и для усиления контроля за пределами России. Ранее в Германии рассказали, что проекты НАТО в области вооружений, а также спекуляции о постоянной военной базе США в Польше обостряют напряженность в Европе и ведут к распаду региона на новые лагеря.

Полковник запаса из Польши Марек Вжосек назвал Калининградскую область "военным пугалом" России, передает "Polskie Radio".

Такое сравнение он объяснил большим количеством российского вооружения, которое расположено в российском эксклаве.

"Калининградская область представляет собой рубеж обороны с оборудованием последнего поколения… Россияне используют его в качестве пугала", - пояснил польский военный.

Он отметил, что Москва продолжает наращивать количество вооружения в регионе - в том числе ракетных систем С-400 - как для защиты своих западных рубежей, так и для усиления контроля за пределами России.

Неделей ранее немецкое издание Neues Deutschland выпустило статью, в которой указывалось, что проекты НАТО в области вооружений, а также спекуляции о постоянной военной базе США в Польше в первую очередь обостряют напряженность в Европе и ведут к распаду региона на новые лагеря.

"Броня не создает мир! Стабильная архитектура безопасности в Европе может работать только с привлечением всех стран, включая Россию", - написал автор.

Он напомнил также, что Польша считается образцовым членом НАТО, передает ФАН.

"В течение многих лет расходы на оборону, измеряемые валовым внутренним продуктом, достигали цели двух процентов. Это делает Польшу одним из немногих исключений (из членов НАТО. - прим. "Газета.Ru") - и даже существует двухпартийный консенсус относительно увеличения расходов в долгосрочной перспективе", - указывается в заметке.

Два дня назад стало известно, что Варшава намерена вложить почти $50 млрд в модернизацию своих вооруженных сил.

Соответствующий документ был опубликован 28 февраля на сайте правительства. Финансовые вливания в оборону страны названы в нем "рекордными".

"Безопасность была, есть и будет для нас приоритетом. Минуту назад я подписал один из важнейших документов - План технической модернизации до 2026 года", - заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак на встрече с руководящим составом вооруженных сил Польши в Генеральном штабе в Варшаве.

По его словам план предусматривает модернизацию на сумму 185 млрд злотых ($48,8 млрд), что на 45 млрд злотых больше, чем в предыдущем плане.

"Это рекордный план, если говорить о затратах на национальную оборону. Это, безусловно, большой вызов, но также и шанс на развитие боевых и оперативных возможностей польской армии", - подчеркнул военный.

"Какие бы усилия не предпринимали поляки по совершенствованию национальных вооруженных сил, их армия все равно останется всего лишь одной из составных частей Объединенных вооруженных сил военного блока НАТО, причем еще далеко не самой главной их частью, и играть какую-либо самостоятельную роль в конфликтах XXI века Войско Польское не сможет по определению", - пояснил "Газете.Ru" экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Валерий Запаренко.

По словам военного, современной армией сегодня может считаться только та, которая обладает всеми типами ядерного и высокоточного оружия большой дальности, гиперзвуком, атомным ракетоносным флотом, военным космосом, собственной глобальной системой позиционирования.

Все остальные вооруженные силы, по его мнению, могут лишь в какой-то степени усиливать военный союз, возглавляемый первостепенной в военном отношении державой. Или же на равных вести боевые действия исключительно между собой.

Шансов на победу с государством, обладающим всеми перечисленными признаками современной армии, у вооруженных сил стран второго-третьего плана нет никаких, указал генерал.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на увеличение военного присутствия США на своей территории.

"Мы рассчитываем, что это присутствие увеличится, но будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации… либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в Люблине.

В свою очередь, глава МИД Польши Яцек Чапутович в ходе Мюнхенской конференции по безопасности не исключил возможности размещения американских ракет на территории страны, передает НСН.

Реагируя на происходящее, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию указал, что размещение американских ракет и систем противоракетной обороны в Польше нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов", - пояснил в этой связи российский лидер.

Летом прошлого года американское издание The National Interest сообщало, что авианосцам Военно-морских сил США типа Nimitz и Gerald R. Ford лучше не приближаться к Калининградской области. Причина тому - крайняя уязвимость судов в случае военного конфликта.

Атомные авианосцы крайне неповоротливы и уязвимы для огня российского зенитного комплекса "Бастион" и противокорабельных ракет П-800 "Оникс", отмечалось в публикации. Если с берега будет нанесен удар, то цели будут с весьма высокой вероятностью поражены.

Рафаэль Фахрутдинов