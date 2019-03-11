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11.03.2019
Военное обозрение

В РФ завершается разработка нового мишенного комплекса "Адъютант"

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Ижевский электромеханический завод "Купол" завершает разработку высокомобильного универсального мишенного комплекса "Адъютант", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пункт управления универсального мишенного комплекса "Адъютант".

Источник изображения: http://www.oborona.ru

Сообщается, что комплекс состоит из подвижного пункта управления, 5-ти типов мишеней, имитирующих различные средства воздушного нападения, и средств их запуска. Для размещения и перевозки оборудования запуска, обслуживания и заправки мишеней разработан грузовой модуль.

"Адъютант" предназначен для обучения и тренировки боевых расчетов, проведения всех видов испытаний как имеющихся, так и вновь создаваемых средств ПВО, проведения боевых стрельб с созданием комбинированной сложной мишенной обстановки.

Воздушные мишени комплекса обеспечивают работой расчеты ЗРК и зенитных артиллерийских комплексов, стрелков-зенитчиков ПЗРК, а также расчеты радиолокационных станций. Они способны имитировать воздушные цели, начиная от крылатых ракет и заканчивая кустарно изготовленными беспилотниками по типу тех, что применяются боевиками в Сирии.

По данным пресс-службы, в пункте управления размещены 2 автоматизированных рабочих места для операторов, позволяющие одновременно управлять шестью воздушными мишенями для создания сложной воздушной обстановки в различных конфигурациях.

Госиспытания комплекса планируется начать в апреле и завершить до конца 2019 года.

Разработка комплекса "Адъютант" началась в 2015 году. Его структура построения с первых дней обсуждалась с военными специалистами, занимающихся подготовкой войск ПВО. По мнению экспертов, "Адъютант" способен значительно улучшить качество подготовки боевых расчетов средств противовоздушной обороны.

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