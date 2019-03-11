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11.03.2019
Военно-промышленный курьер

Трамп намерен хорошо жить за счет союзников по НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Дональд Трамп намерен повысить плату за размещение американских войск на территории союзников, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп предлагает обязать страны, на территориях которых базируются американские военные, оплачивать полную стоимость их пребывания и ещё 50% от этой суммы. Данную формулу президент назвал "Цена + 50%".

Как утверждают источники газеты, это может привести к тому, что союзники будут платить США в пять раз больше, чем сейчас.

Представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис заявил, что администрация Трампа "стремится заключить выгодную сделку для американского народа".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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