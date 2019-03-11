Войти
11.03.2019
Военное обозрение

Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин

523
1
+1

Инженеры-механики Бостонского университета создали синтетические звукоизолирующие структуры - акустические материалы, которые могут блокировать 94% звуковых волн. Основное отличие метаматериала - это возможность его использования в ситуациях, когда очень важен воздушный поток. Ученым удалось спроектировать конструкцию, которая может блокировать шум, но при этом сохранять воздушный поток. С помощью технологии 3D-печати, опираясь на математические расчеты, была создана открытая кольцеобразная структура для "вырезания" звуков при сохранении воздушного потока.

Источник изображения: https://www.bu.edu

Инженеры рассчитали размеры и характеристики метаматериала, который должен мешать передаваемым звуковым волнам без препятствий для прохождения воздуха.

В качестве тестового примера ученые решили создать структуру, которая могла бы заглушить звук из динамика. Основываясь на своих расчетах, они смоделировали физическую модель, которая наиболее эффективно подавляет шумы. Испытывая это в лаборатории, исследователи закрепили громкоговоритель на одном конце трубы из ПВХ, а на другом конце был закреплен изготовленный акустический метаматериал. При воспроизведении звука новая структура полностью заглушала раздражающую высокочастотную ноту. Сравнивая уровни звука с закрепленным на месте метаматериалом и без него, команда обнаружила, что они могут заглушить почти весь шум (точнее 94%), делая звуки, исходящие из громкоговорителя, невоспринимаемыми человеческим слухом.

Также форма материалов акустического глушения полностью настраивается. Внешняя часть может быть спроектирована не только в форме кольца, но и в виде куба, шестиугольника или других различных форм.

Данная технология найдет широкое применение как в промышленной, так и в военной сфере. Например, акустические метаматериалы в системах вентиляции и кондиционирования воздуха делают их бесшумными, но при этом позволяют горячему или холодному воздуху беспрепятственно циркулировать по всей системе; также, заглушая посторонние звуки на подводных лодках, позволяют добиться большей незаметности для средств обнаружения противника. Снижение звуковых параметров субмарин - то, над чем конструкторы работают не один десяток лет.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Куба
Похожие новости
26.02.2016
"Наш главный конкурент в сфере ВТС – США"
17.07.2014
В Белоруссии начало работу совместное с Россией предприятие «РЭБ Технолоджи» – «Известия»
12.04.2013
Рейтинг стран Латинской Америки по фактическому импорту средств ПВО в 2005-2012 гг.
31.07.2012
США и Россия защитили торговцев оружием
04.07.2012
ВМС Венесуэлы намерены модернизировать фрегаты класса «Лупо» с помощью Китая
15.10.2010
Россия занимает доминирующее положение на рынке вооружений Венесуэлы
1 комментарий
№1
11.03.2019 13:55
Журналюги!
Цитата, q
При воспроизведении звука новая структура полностью заглушала раздражающую высокочастотную ноту.
и
Цитата, q
могут заглушить почти весь шум (точнее 94%), делая звуки, исходящие из громкоговорителя, невоспринимаемыми человеческим слухом.
Это же две большие разницы. Такая глушилка - узкополосная. Узкополосная. А шум - широкополосное явление. И ещё, не указано, она поглощает или отражает обратно звуковые волны некого узкого диапазона? Это тоже не одно и тоже. Скорее всего - отражает.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:22
  • 11
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:19
  • 1
СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом