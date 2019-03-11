Британию заинтересовало галлюциногенное оружие фрегата "Горшков"

Новейший фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вызвал большую обеспокоенность в ВМФ Великобритании, которые направили для его сопровождения ракетный эсминец Defender.

Интерес британских моряков, как сообщает The Times, привлечен уникальной станцией визуально-оптических помех 5П-42 "Филин". Система нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения и наведения противотанковых управляемых ракет на дальности до пяти километров. Кроме того, способна вызывать галлюцинации у личного состава. По данным издания, фрегат "Адмирал Горшков" не только переждал шторм у берегов Шотландии, но и провел противодиверсионные учения недалеко от города Лоссимут.

Напомним, что информация о вооружении российских фрегатов "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков" появилась в начале февраля. Станция визуальных помех "Филин" может воздействовать на высокоточное оружие врага в секторе 10-15 градусов.

ТК "Звезда" удалось снять на видео, как в акватории Финского залива проходят испытания уникальной военной системы. Оператор сообщил, что сначала на корабле включают нечто вроде мощнейшего прожектора, а когда его переводят в так называемый "помеховый режим", легко можно ослепнуть в прямом смысле слова.

"Многие говорили, что возникает такой эффект: пятно постоянно плавает перед глазами и вызывает чуть ли не галлюциногенный эффект. Все отмечали головокружения, тошноту и потерю пространственной ориентации", - рассказал начальник управления научно-технического сопровождения проектов предприятия-разработчика Владимир Жаров.

Николай Грищенко