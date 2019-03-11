Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Калибр" вышел в Атлантику

Группа российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", на вооружении которого имеются крылатые ракеты большой дальности "Калибр", через пролив Ла-Манш вышла в Атлантику.

Об этом сообщает Интерфакс АВН со ссылкой на пресс-службу Северного флота России. Отмечается, что корабли успешно миновали пролив. Как рассказали на флоте, поход идет "строго в соответствии с планом". Также сообщается, что за движением российских кораблей наблюдал британский эсминец Defender.

В отряд, который возглавляет "Адмирал Горшков", входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама". Такой дальний поход является первым для "Адмирала Горшкова".

Как сообщили на Северном флоте, корабли во главе с фрегатом выполнят задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана, а также зайдут в порты иностранных государств. Длительность похода составит несколько месяцев. Также сообщается, что "Адмирал Горшков" войдет в состав российской эскадры в Средиземном море.

Руслан Мельников