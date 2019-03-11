В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Местные жители на одной из улиц в Алеппо.

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция - 33, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Латакия - пять, Идлиб – два, Хама - два. Турецкой частью представительства зафиксировано 33 случая стрельбы в провинциях: Идлиб – 13, Алеппо – 10, Латакия - четыре, Хама - шесть", - говорится в бюллетене.

Как сообщается, в течение суток центром проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов общим весом более двух тонн.

Также сообщается, что за сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.