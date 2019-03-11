NASA запросит $500 млн для ускорения изучения Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запросит дополнительное государственное финансирование в размере $500 млн для ускорения космической программы по изучению Луны.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, NASA планирует направить в Конгресс США запрос на увеличение бюджета на 2020 год. Планируется, что выделение дополнительных $500 млн позволит агентству ускорить программу по изучению Луны, включая подготовку пилотируемой миссии.

Ожидается, что общий бюджет NASA на следующий финансовый год, начинающийся в октябре, составит $21 млрд.