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11.03.2019
Военно-промышленный курьер

NASA запросит $500 млн для ускорения изучения Луны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запросит дополнительное государственное финансирование в размере $500 млн для ускорения космической программы по изучению Луны.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, NASA планирует направить в Конгресс США запрос на увеличение бюджета на 2020 год. Планируется, что выделение дополнительных $500 млн позволит агентству ускорить программу по изучению Луны, включая подготовку пилотируемой миссии.

Ожидается, что общий бюджет NASA на следующий финансовый год, начинающийся в октябре, составит $21 млрд.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
США
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Луна
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