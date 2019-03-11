NASA запросит $500 млн для ускорения изучения Луны
Общеотраслевая информация, Космонавтика, Гос. регулирование и финансирование, Состояние и перспективы ОПК:
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запросит дополнительное государственное финансирование в размере $500 млн для ускорения космической программы по изучению Луны.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным издания, NASA планирует направить в Конгресс США запрос на увеличение бюджета на 2020 год. Планируется, что выделение дополнительных $500 млн позволит агентству ускорить программу по изучению Луны, включая подготовку пилотируемой миссии.
Ожидается, что общий бюджет NASA на следующий финансовый год, начинающийся в октябре, составит $21 млрд.
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