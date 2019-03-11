Войти
11.03.2019
Военно-промышленный курьер

ПВО ЧФ надежно прикрывает российский Крым

465
0
0
Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356
Прибытие фрегата "Адмирал Макаров" проекта 11356 Черноморского флота к месту постоянного базирования в Севастополь, 05.10.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

Черноморский флот России провел тренировку по противовоздушной обороне, отработав отражение ударов условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

В тренировке приняли участие более 30 кораблей Черноморского флота, находящихся в различных пунктах базирования, говорится в сообщении. По словам военных, в учении были задействованы корабельные расчёты ПВО флота - им поставили задачу обнаружить неопознанные воздушные цели и отразить удары условного воздушного противника.

"В ходе тренировки расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей", - говорится в сообщении.

Как сообщал Интерфакс, Черноморский флот России за последние годы получил несколько новых фрегатов и малых ракетных кораблей, шесть дизель-электрических подлодок. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

В планах - начать в 2019 году строительство под Севастополем новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
СПРН
ЧФ
Похожие новости
11.03.2019
Более тридцати кораблей Черноморского флота РФ провели учение по ПВО
16.01.2019
Противовоздушная оборона Крыма усилена дивизионом комплексов "Панцирь-С" - военные
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
28.03.2012
Военная мощь России
15.12.2010
Государственный оборонный заказ России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:22
  • 11
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:19
  • 1
СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом