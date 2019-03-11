ПВО ЧФ надежно прикрывает российский Крым

Прибытие фрегата "Адмирал Макаров" проекта 11356 Черноморского флота к месту постоянного базирования в Севастополь, 05.10.2018.

Черноморский флот России провел тренировку по противовоздушной обороне, отработав отражение ударов условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

В тренировке приняли участие более 30 кораблей Черноморского флота, находящихся в различных пунктах базирования, говорится в сообщении. По словам военных, в учении были задействованы корабельные расчёты ПВО флота - им поставили задачу обнаружить неопознанные воздушные цели и отразить удары условного воздушного противника.

"В ходе тренировки расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей", - говорится в сообщении.

Как сообщал Интерфакс, Черноморский флот России за последние годы получил несколько новых фрегатов и малых ракетных кораблей, шесть дизель-электрических подлодок. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

В планах - начать в 2019 году строительство под Севастополем новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.