В Китае провели трехсотый запуск с ракетой-носителем "Чанчжэн"

Трёхсотый запуск с использованием ракеты-носителя серии "Чанчжэн" был осуществлён 10 марта с космодрома Сичан.

Об этом сообщает ИА "Синьхуа".

С китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань был произведён запуск спутника связи "Чжунсин-6С" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б". Геостационарный спутник будет использоваться для передачи телевизионных сигналов, голосовой связи и иных данных.

Издание отмечает, что этот запуск стал трёхсотым для ракет-носителей семейства "Чанчжэн".

Первый тестовый запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн", состоявшийся в 1969 году, оказался неудачным. Однако второй тестовый запуск, прошедший в апреле 1970 года, позволил вывести на околоземную орбиту первый китайский спутник "Дунфан Хун-1".