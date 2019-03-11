В Китае провели трехсотый запуск с ракетой-носителем "Чанчжэн"
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Трёхсотый запуск с использованием ракеты-носителя серии "Чанчжэн" был осуществлён 10 марта с космодрома Сичан.
Об этом сообщает ИА "Синьхуа".
С китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань был произведён запуск спутника связи "Чжунсин-6С" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б". Геостационарный спутник будет использоваться для передачи телевизионных сигналов, голосовой связи и иных данных.
Издание отмечает, что этот запуск стал трёхсотым для ракет-носителей семейства "Чанчжэн".
Первый тестовый запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн", состоявшийся в 1969 году, оказался неудачным. Однако второй тестовый запуск, прошедший в апреле 1970 года, позволил вывести на околоземную орбиту первый китайский спутник "Дунфан Хун-1".
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