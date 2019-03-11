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11.03.2019
Военно-промышленный курьер

В Китае провели трехсотый запуск с ракетой-носителем "Чанчжэн"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Трёхсотый запуск с использованием ракеты-носителя серии "Чанчжэн" был осуществлён 10 марта с космодрома Сичан.

Об этом сообщает ИА "Синьхуа".

С китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань был произведён запуск спутника связи "Чжунсин-6С" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б". Геостационарный спутник будет использоваться для передачи телевизионных сигналов, голосовой связи и иных данных.

Издание отмечает, что этот запуск стал трёхсотым для ракет-носителей семейства "Чанчжэн".

Первый тестовый запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн", состоявшийся в 1969 году, оказался неудачным. Однако второй тестовый запуск, прошедший в апреле 1970 года, позволил вывести на околоземную орбиту первый китайский спутник "Дунфан Хун-1".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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