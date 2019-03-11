Новое оружие "Горшкова": Британию беспокоит российский фрегат

Times рассказала о "галлюциногенном" оружии фрегата "Адмирал Горшков"

В Британии выразили беспокойство проходом фрегата Северного флота России "Адмирал Горшков" около берегов шотландского города Лоссимут. Издание The Times отметило, что российский корабль имеет на вооружении станцию визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которая якобы может вызывать галлюцинации и тошноту. Военные источники уверяют, что судно лишь пережидало шторм у берегов Британии.

Фрегат 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота России "Адмирал Горшков" среди вооружения имеет станцию визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которая якобы может вызывать галлюцинации и тошноту, пишет британская газета The Times.

Как утверждает издание, секретное оружие называется "Филин" - оно было создано для использования в темное время суток, станция может ослепить и дезориентировать противника с помощью световых импульсов.

Авторы материала утверждают: военные, принимавшие участие в испытании "Филина", заявляли, что не моли вести прицельный огонь во время действия станции. Некоторые также жаловались на дезориентацию в пространстве и общее плохое самочувствие.

Как указывается в заметке, российский корабль якобы провел противодиверсионные учения недалеко от шотландского города Лоссимут. Это стало причиной выдвижения ракетного эсминца Defender королевских ВМС. Инцидент вызвал критику британского командования, но источники рассказали, что российский корабль лишь пережидал шторм у берегов Британии, передает РИА "Новости".

В заявлении ВМС говорилось, что эсминец наблюдает за действиями российского эсминца и кораблей сопровождения в зоне "национальных интересов" Британии. В тексте также приводились слова британского министра обороны Марка Ланкастера, который подчеркнул, что национальный флот "всегда готов защищать Великобританию".

В середине февраля главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев сообщил, что государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350 окончены.

По имеющейся информации, ЗРК вертикального пуска "Полимент-Редут" может поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров.

Из-за того, что сроки сдачи комплекса неоднократно переносились, ВМФ не могли получить головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Несколькими днями ранее пресс-служба холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") сообщала, что новейшие фрегаты ВМС России начали оснащаться оружием, ослепляющим противника - станциями визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".

Аппаратурой оснащены, в частности, фрегат "Адмирал Горшков", переданный флоту в прошлом году, и "Адмирал флота Касатонов", в данный момент проходящий заводские испытания. Также по два комплекса "Филин" будет установлено еще на два фрегата проекта 22350, строительство которых уже ведется на судостроительном заводе "Северная верфь".

Станция "Филин" разработана принадлежащим "Росэлектронике" АО "Опытный завод "Интеграл". Эта аппаратура предназначена для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, применяемых против надводных кораблей и катеров ВМФ. Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения.

Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

"Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до двух тысяч метров от позиций стрелков из-за того, что "цель не видно".

20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как "пятно света плавает перед глазами", и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве", - пояснили разработчики.

В компании уточнили, что излучение в видимом и части инфракрасного спектрах в комбинации с высокочастотной модуляцией яркости позволяет на дальностях до пяти тысяч метров эффективно подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, системы наведения противотанковых управляемых ракет, передает ФАН.

Станции визуально-оптических помех - не повод для беспокойства, заявил в этой связи обозреватель издания The Hill Джеймс Холмс. По его словам, угроза от станций "Филин" будет зависеть от категории врага, которому собирается противостоять российский флот, передает НСН.

Так, указывал он, это нелетальное оружие может поражать малые суда, ходящие около побережья, например, в Черном море, однако у "Филина" меньше перспектив против высокотехнологичных судов флота НАТО. В то же время автор задавался вопросом, зачем вообще рекламировать установку "галлюциногенного оружия", как и любого другого вида оружия, если военные должны быть скрытными и всегда пытаться скрыть свои возможности, чтобы заставить гадать потенциальных врагов.

Рафаэль Фахрутдинов