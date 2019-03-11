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11.03.2019
Военное обозрение

В Баку радикалы провели акцию "Южный Азербайджан - это не Иран"

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Азербайджанские СМИ публикуют материалы о проведении митинга активистов у здания иранской дипломатической миссии в Баку. Поводом для акции протеста стали переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями иранских политических элит в ходе визита в Тегеран.

Напомним, что одной из основных тем для переговоров в Тегеране стала тема наращивания поставок иранского газа в Армению. Тогда Пашинян отметил, что Армения готова развивать свою ГТС с той целью, чтобы страна превратилась ещё и в транзитёра иранского газа в Грузию. Также обсуждался вопрос по четырёхстороннему формату (Россия, Иран, Армения и Грузия) поставок электроэнергии в страны Закавказья.

В Азербайджане недовольство вызвал тот факт, что Пашинян сделал селфи на фоне плаката, по некоторым данным подготовленного армянской диаспорой Ирана. На этом плакате было написано, что Карабах – это Армения.

В ходе акции у посольства Ирана в Баку активисты скандировали лозунги о том, что Карабах нужно возвращать любым путём и что необходимо расширять границы Азербайджана вплоть до Тебриза. Большинство плакатов были на английском языке. Один из таких гласил:

Южный Азербайджан – это не Иран.

Источник изображения: MeydanTV

Для справки: Южный Азербайджан (Иранский Азербайджан) - это одна из исторических областей Ирана. На этой территории действует сепаратистская группа "Движение национального пробуждения Южного Азербайджана". Именно это группа и выступает за создание нового Азербайджанского государства со столицей в Тебризе. Как показывает практика, сторонники этой идеи есть и в Республике Азербайджан.

Эксперты в самом Азербайджане назвали такого рода акцию провокацией со стороны националистов, направленной на то, чтобы не только усугубить конфликт с Арменией, но порвать двусторонние отношения с Тегераном.

На самом деле, акцию сложно назвать многочисленной по количеству участников (около полусотни человек), при этом англоязычные плакаты красноречиво рассказывают о том, на чью поддержку "активисты" рассчитывают.

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Азербайджан
Армения
Великобритания
Грузия
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Россия
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