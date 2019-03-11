Госдеп: мина в багаже "лица из посольства" США пассажирам не угрожала

Госдепартамент в курсе инцидента, произошедшего в субботу в московском аэропорту Шереметьево. Мина, которую пытался провести в багаже сотрудник американской дипмиссии, никакой угрозы для пассажиров не представляла. Об том ТАСС сообщил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Накануне МИД РФ сообщил, что сотрудник посольства США пытался провезти в своем багаже в аэропорт Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. После изъятия боеприпаса ему было позволено вылететь в Нью-Йорк.

Мы в курсе того, что произошло в московском аэропорту в субботу. Инцидент с участием лица из посольства США был исчерпан: ему позволили покинуть Россию после того, как объект (минометная мина) был изъят из его багажа

– сказал представитель Госдепа, добавив, что никакой угрозы от "объекта" другим пассажирам не было.

Как ранее отметили в пресс-службе российского МИД, сотрудник посольства не мог не знать, какое внимание уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте. Поэтому его действия можно рассматривать как провокацию либо как попытку "проверки изнутри" надежности обеспечения безопасности в России.

По данным российского ведомства, сотрудник дипломатического корпуса США отбывал из России по завершении командировки. При изъятии мины он утверждал, что приобрел пустой боеприпас "для личной коллекции". Пока шло разбирательство, самолет американца улетел в Нью-Йорк без него. Однако ему помогли переоформить билет на 14:35 мск. В назначенное время "лицо из посольства" беспрепятственно вылетело в Соединенные Штаты.