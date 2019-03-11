В Индии заявили о сбитом пакистанском БПЛА CH-3A китайского производства

Сегодня около 5:40 по местному времени силы ПВО Индии сбили беспилотник, который направлялся в индийское воздушное пространство со стороны Пакистана. Приближающийся беспилотник был обнаружен пограничными подразделениями, после чего информация была передана подразделению ПВО.

Источник изображения: CASC

По некоторым данным, речь идёт о БПЛА CH-3A китайского производства.

Из сообщения представителя индийских вооружённых сил:

По беспилотнику был открыт огонь в тот момент, когда он пытался войти в воздушное пространство Индии.

При этом не говорится, с помощью какого вооружения БПЛА Пакистана был сбит индийской стороной конфликта.

Из этого можно сделать вывод о том, что БПЛА Пакистана в индийское воздушное пространство всё же не вошёл, а значит, был сбит в пакистанском воздушном пространстве.

Нужно напомнить, что ранее в Индии заявляли о двух сбитых БПЛА Пакистана в приграничном районе с 26 февраля. Первый был сбит в районе Куч в штате Гуджарат. Получается, что теперь сбит и третий. В отдельных СМИ Индии заявили о "четвёртом". Сбились со счёта.

БПЛА CH-3A – китайский многоцелевой беспилотник, длина которого превышает 6 м. Автономность составляет 6 часов. Максимальная скорость полёта – 220 км/ч, максимальная высота – 5 тыс. метров. Разработан корпорацией CASC. Пакистан одним из первых приобрёл такие беспилотники у КНР. Также одним из импортёров этой техники является Алжир.