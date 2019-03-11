Войти
11.03.2019
Интерфакс-АВН

Более тридцати кораблей Черноморского флота РФ провели учение по ПВО

470
0
0
Фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото
Фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот России провел тренировку по противовоздушной обороне, отработав отражение ударов условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

"В тренировке приняли участие более 30 кораблей Черноморского флота, находящихся в различных пунктах базирования", - говорится в сообщении.

По словам военных, в учении были задействованы корабельные расчёты ПВО флота - им поставили задачу обнаружить неопознанные воздушные цели и отразить удары условного воздушного противника.

"В ходе тренировки расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей", - говорится в сообщении.

Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море. Штаб флота расположен в Севастополе.

Россия за последние годы усилила группировку на Черном море.

Как сообщал "Интерфакс", Черноморский флот России за последние годы получил несколько новых фрегатов и малых ракетных кораблей, шесть дизель-электрических подлодок. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Оборону черноморского побережья России обеспечивают береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

Российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Как сообщалось, в планах - начать в 2019 году строительство под Севастополем новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бал РК
Бастион
С-400 Триумф
Проекты
СПРН
ЧФ
Похожие новости
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
12.02.2018
Флот снова оказался в падчерицах
25.12.2017
Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:22
  • 11
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:19
  • 1
СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом