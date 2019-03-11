Более тридцати кораблей Черноморского флота РФ провели учение по ПВО

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот России провел тренировку по противовоздушной обороне, отработав отражение ударов условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

"В тренировке приняли участие более 30 кораблей Черноморского флота, находящихся в различных пунктах базирования", - говорится в сообщении.

По словам военных, в учении были задействованы корабельные расчёты ПВО флота - им поставили задачу обнаружить неопознанные воздушные цели и отразить удары условного воздушного противника.

"В ходе тренировки расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей", - говорится в сообщении.

Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море. Штаб флота расположен в Севастополе.

Россия за последние годы усилила группировку на Черном море.

Как сообщал "Интерфакс", Черноморский флот России за последние годы получил несколько новых фрегатов и малых ракетных кораблей, шесть дизель-электрических подлодок. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Оборону черноморского побережья России обеспечивают береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

Российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Как сообщалось, в планах - начать в 2019 году строительство под Севастополем новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.